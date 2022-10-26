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Ремонт, отпуск и лечение: на что копят россияне

  • 26/10/2022, 17:47
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный сбережениям россиян. Участники рассказали, имеют ли они накопления и с какой целью откладывают деньги.

новости бизнесаПо данным ВЦИОМ, почти у половины российских семей (44%) есть накопления. Люди хранят деньги на вкладах, в паях ПИФов, акциях, облигациях и других ценных бумагах. Для сравнения, в 2010 году сбережения имели 30% россиян.

Треть людей откладывает деньги на всякий случай, про запас. Остальные – на ремонт квартиры или дома, отдых/лечение, на старость, покупку недвижимости и пр. При этом за последние 10 лет с 3% до 9% увеличилась доля россиян, откладывающих средства, чтобы получать доход в виде процентов.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов связывает рост числа людей, располагающих сбережениями, с повышением уровня финансовой грамотности, увеличением доходов и развитием финансовых институтов. По его мнению, предложения банков, инвестиционных компаний и фондов стали разнообразнее и доступнее, благодаря цифровизации финансовых услуг.

Вклады помогают сохранить деньги от инфляции и накопить на отпуск или крупные покупки. Если вы планируете использовать деньги через полгода, то удобным вариантом станет сезонный вклад «Снежинка» от Банка «Левобережный». Откройте его в октябре и уже в апреле вы получите доход по ставке 7,2% годовых. Например, при размещении 250 000 рублей банк выплатит вам через полгода почти 259 000 рублей. Рассчитать свой доход можно в калькуляторе на сайте.

Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Открыть его можно в BL-online или любом офисе Банка «Левобережный».

Оставьте заявку на консультацию или позвоните в единую справочную службу: 8-800-3333-555, и специалист ответит на ваши вопросы.

Максимальная сумма вклада не ограничена. Срок – 181 день. Пополнение и снятие не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется по окончании срока вклада. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Подробнее на nskbl.ru.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: unsplash.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : отпуск накопления лечение


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