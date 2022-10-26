В Новосибирской области готовятся объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

По словам управляющего отделением ПФР по Новосибирской области Александра Терепы, на сегодняшний день клиентские службы ПФР уже имеют все, что нужно для предоставления услуг, включая зоны ожидания с электронной очередью, приема, а также цифровую зону с терминалом самообслуживания.

— Все практики обслуживания, наработанные ранее, сохранятся в будущих единых клиентских службах, равно как и точки их присутствия. Граждане смогут обращаться по привычным адресам клиентских служб ПФР, — подчеркнул Терепа.

Отмечается, что услугами Фонда можно воспользоваться как в электронном виде через портал Госуслуг, так и лично — через МФЦ.

В пресс-службе Отделения ПФР добавили, что работа по переходу клиентских служб в новый формат «одного окна» уже идет полным ходом. Так, с июня почти во всех офисах ПФР и ФСС граждане могут получить четыре общие услуги двух Фондов:

оформить технические средства реабилитации для инвалидов,

оформить путевку в санаторий,

выбрать или изменить способ получения пенсии,

заказать справку о праве на предпенсионные льготы.

Ранее редакция сообщала, какие услуги оказывает МФЦ Новосибирска.