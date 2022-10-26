В Новосибирской области готовятся объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования

По словам управляющего отделением ПФР по Новосибирской области Александра Терепы, на сегодняшний день клиентские службы ПФР уже имеют все, что нужно для предоставления услуг, включая зоны ожидания с электронной очередью, приема, а также цифровую зону с терминалом самообслуживания.
— Все практики обслуживания, наработанные ранее, сохранятся в будущих единых клиентских службах, равно как и точки их присутствия. Граждане смогут обращаться по привычным адресам клиентских служб ПФР, — подчеркнул Терепа.
Отмечается, что услугами Фонда можно воспользоваться как в электронном виде через портал Госуслуг, так и лично — через МФЦ.
В пресс-службе Отделения ПФР добавили, что работа по переходу клиентских служб в новый формат «одного окна» уже идет полным ходом. Так, с июня почти во всех офисах ПФР и ФСС граждане могут получить четыре общие услуги двух Фондов:
Ранее редакция сообщала, какие услуги оказывает МФЦ Новосибирска.
Фото с сайта Отделения по Новосибирской области ПФР
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