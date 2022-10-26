В России выявили два новых штамма коронавируса

По данным Роспотребнадзора, ситуация в настоящее время «управляемая», возможен подъём заболеваемости, но он не будет угрожающим, сообщает РИА Новости.

При этом глава ведомства Анна Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабилизируется — пятую неделю подряд наблюдается снижение числа заболевших COVID-19. Однако она допускает такую вероятность, что к концу осени будет некоторый подъем заболеваемости. Но пока никаких оснований для введения ограничительных мер нет, подчеркнула Попова.

«Цербер» представляет собой сублинию омикрон-штамма BA.5. Он отличается дополнительными мутациями, позволяющими ему распространяться на 20-30% быстрее.

Отмечается, что этот вариант выявили почти в 30 странах мира.

Ранее редакция сообщала, что Роспотребнадзор попросил ограничить массовые мероприятия в Новосибирске и снова продлить в области режим повышенной готовности.