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В России выявили два новых штамма коронавируса

  • 26/10/2022, 17:46
Автор:
новый штамм коронавируса
Известно, что штамм коронавируса BQ.1.1 «цербер» - мутировавший вариант BA.5 «омикрона» распространяется на 20-30% быстрее.

По данным Роспотребнадзора, ситуация в настоящее время «управляемая», возможен подъём заболеваемости, но он не будет угрожающим, сообщает РИА Новости.

При этом глава ведомства Анна Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабилизируется — пятую неделю подряд наблюдается снижение числа заболевших COVID-19. Однако она допускает такую вероятность, что к концу осени будет некоторый подъем заболеваемости. Но пока никаких оснований для введения ограничительных мер нет, подчеркнула Попова.

«Цербер» представляет собой сублинию омикрон-штамма BA.5. Он отличается дополнительными мутациями, позволяющими ему распространяться на 20-30% быстрее.

Отмечается, что этот вариант выявили почти в 30 странах мира.

 

Ранее редакция сообщала, что Роспотребнадзор попросил ограничить массовые мероприятия в Новосибирске и снова продлить в области режим повышенной готовности.

Фото: pixabay.com — DarkoStojanovic

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : цербер Роспотребнадзор новый штамм коронавирус здоровье


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