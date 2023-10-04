Ремонт тротуаров в Новосибирске подходит к концу

В Новосибирске за счет дополнительных средств, выделенных из муниципального бюджета, в первую очередь отремонтируют социально значимые пешеходные объекты – это маршруты следования детей к образовательным учреждениям города. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонтных работ на одном из них – тротуаре на проспекте Димитрова вдоль здания лицея № 22.

«Ремонтируем очень важный объект – тротуар вдоль лицея № 22 на проспекте Димитрова. В первую очередь обеспечиваем безопасность пешеходных зон для учеников. Покрытие здесь находилось в неудовлетворительном состоянии, было принято решение его восстановить. Кроме того, это центр города с очень высоким трафиком движения пешеходов, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Всего в 2023 году на ремонт тротуаров было выделено 200 млн рублей, которые направили на ремонт 108 участков. Планируем все работы по ним завершить в середине октября».

В начале сентября был заключен контракт на сумму 32 млн рублей, дополнительно выделенных из муниципального бюджета. Он включает в себя ремонт 13 объектов, в основном социально значимых – это подъезды к школам, лицеям (рядом со школой № 54, бассейном «Спартак», вдоль стадиона «Спартак» и Центрального парка на ул. Мичурина). На восьми объектах по этому контракту работы уже завершены, на пяти продолжаются.

Тротуар вдоль проспекта Димитрова – один из них. Покрытие здесь было разрушено, ремонт не проводился более 10 лет. Проектом предусмотрены демонтаж старого асфальтового покрытия, подготовка основания и асфальтирование, а также благоустройство газонов и установка бордюрного камня.

Ремонтируемый объект разделили на четыре участка, на одном из них асфальтирование завершено. На остальных ведутся работы по подготовке основания под устройство асфальта. Срок завершения – 15 октября.