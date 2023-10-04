Музыкант из Коченевского района Иван Бахтин выступил в программе «От всей души»

Музыкант из Кочковского района Иван Бахтин принял участие в программе Андрея Малахова «От всей души» на телеканале «Россия 1». Сибиряк спел песню собственного сочинения под названием «Дорога домой».
― Пишу в основном о том, что окружает меня и волнует, ― отметил музыкант.
Парень говорит, что не учил аккорды и пока играет на слух. Однако с декабря 2022 года ролик на Youtube с композицией «Дорога домой» набрал порядка 100 тысяч просмотров.
Комментарии к видео с его выступлениями пестрят радостью.
― Ваня, ты суперзвезда. Очень душевно и трогательно! И самое классное, что ты далек от шоу-бизнеса, простой сибирский парень с лучшими кайфовыми песнями.
― Ты настоящий! И это, наконец, увидели в Москве! Надеюсь, скоро увидеть тебя на большой сцене, потому как хорошую музыку должны слушать все!
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Фото: скриншот «Россия 1»
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