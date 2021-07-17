Рекламодателям

Ремонт хонор в сервисном центре Pedant в Новосибирске

  • 17/07/2021, 15:00
Даже самые дорогие гаджеты, выпущенные известными производителями, не застрахованы от поломок. При выходе из строя телефона Honor следует обратиться в сервисный центр, провести полноценную диагностику и установить точную причину неисправности.

Ремонт хонор в Новосибирске не потребует больших финансовых затрат. В сервисном центре Pedant есть все необходимые инструменты и запчасти для быстрого устранения неисправностей.

Профессиональная диагностика и ремонт телефонов Honor

В сервисном центре в Новосибирске можно выполнить замену:

  • дисплеев;
  • разъемов;
  • аккумуляторов.

Сотрудники сервиса обладают большим опытом восстановления работоспособности гаджетов. Здесь вам помогут справиться с любой поломкой.

Оперативное восстановление работоспособности гаджетов

Восстановление работоспособности гаджетов занимает минимальное количество времени. Сначала проводится диагностика, после чего специалисты приступают к ремонту. Если поломка несерьезная, ее реально устранить в течение получаса, в присутствии заказчика.

Профессионалы знают все нюансы ремонта Honor. Главные преимущества сервисного центра Pedant заключаются в:

  • демократичных ценах;
  • качественном обслуживании клиентов;
  • большом опыте работы (больше 7 лет);
  • высокой квалификации мастеров.

В ходе ремонта применяются качественные запчасти, гарантия действует до 3-х месяцев (на комплектующие и непосредственно на услугу). За день сервисный центр обслуживает большое количество клиентов.

Диагностика выполняется бесплатно. Записаться на прием и получить консультацию мастера можно по телефону горячей линии.

Все виды ремонта Honor

В мастерской можно выполнить все виды ремонта Honor, например, заменить экран. Если телефон упустили и на его дисплее появились трещины, установите новый. Яркость красок, четкая цветопередача и высокое качество картинки гарантированы.

При необходимости можно заменить аккумулятор, все батареи подвергаются дополнительному контролю величины номинальной емкости.

Мастерам часто приходится чинить электронные компоненты телефонов – камеры, разъемы для зарядки, микрофоны. Они устанавливают шлейфы, полностью соответствующие стандартам производителей. Используют износоустойчивы кнопки.

Доверьте ремонт Honor в Новосибирске профессионалам сервисного центра Pedant.

Источник: Pedant-novosibirsk.ru

Фото с сайта pexels.com

386

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт техники


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В регионах Сибири создали штабы по газификации

15/07/2021, 14:33

Безопасность российских объектов транспорта обсудили в Горно-Алтайске

14/07/2021, 16:22

В Тыве ввели новые ограничения: рестораны и кафе закрываются

14/07/2021, 11:07

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Работодатели из турбизнеса испытывают жесткую нехватку персонала

Все материалы
Лента новостей

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

17/07/2021, 09:00

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

16/07/2021, 19:02

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

16/07/2021, 18:54

В водоемах области стало больше пеляди

16/07/2021, 18:20
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Анна Трифонова: «Продажник приходит в компанию, а уходит от руководителя»
16/07/21, 9:14

Новости компаний

ВТБ повысил безопасность подачи заявлений на «школьные» выплаты

16/07/2021, 16:35

Вебинар «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции» – в Университете бизнеса Уралсиб

16/07/2021, 11:00

Госслужащие могут получить справку для декларации о доходах онлайн

16/07/2021, 10:48

Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал ЖК «Беринг»

16/07/2021, 10:42

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

Экс-директор МКУ «Калининский» вернулся из-под стражи

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Две заявки из Сибири вошли в последний набор по созданию научно-образовательных центров

Ускорился темп роста цен на морковь и свеклу, а на яйца — замедлился

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

Новосибирские МФО выдали займы почти 26 млрд рублей

Политика

Новости Новосибирска

Избирательная кампания: есть риск наткнуться на спойлеров

Избирком оптом регистрирует кандидатов

Коалиция «Новосибирск 2020» смещается в Бердск

Анатолий Локоть: Требования импичмента — это вопрос политической культуры

К «мусорному» полигону подтянули федеральную политику

Недвижимость

Новости Новосибирска

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

Под завершение долгостроя на Богаткова застройщик уже получил 5 новых участков

Застройщики Новосибирска притормаживают старт новых проектов

ЖСК со скандальным долгостроем в центре города — банкрот

ГК «Расцветай» сохранила лидерство на строительном рынке Новосибирска

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

МТС, МФТИ и СКОЛКОВО приглашают в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» бакалавров из Новосибирска

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Каршеринг «Делимобиль» предложит в Новосибирске аренду фургонов

Медицина

Новости Новосибирской области

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Авто

Новости Новосибирской области

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

Туризм

Туризм

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

Общество

Туризм

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Транспортная развязка на Одоевского станет началом еще одного моста через Обь

Под завершение долгостроя на Богаткова застройщик уже получил 5 новых участков

Новосибирская область на 11 месте в рейтинге «коронавирусных паникеров»

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска