Ремонт хонор в сервисном центре Pedant в Новосибирске

Ремонт хонор в Новосибирске не потребует больших финансовых затрат. В сервисном центре Pedant есть все необходимые инструменты и запчасти для быстрого устранения неисправностей.

Профессиональная диагностика и ремонт телефонов Honor

В сервисном центре в Новосибирске можно выполнить замену:

дисплеев;

разъемов;

аккумуляторов.

Сотрудники сервиса обладают большим опытом восстановления работоспособности гаджетов. Здесь вам помогут справиться с любой поломкой.

Оперативное восстановление работоспособности гаджетов

Восстановление работоспособности гаджетов занимает минимальное количество времени. Сначала проводится диагностика, после чего специалисты приступают к ремонту. Если поломка несерьезная, ее реально устранить в течение получаса, в присутствии заказчика.

Профессионалы знают все нюансы ремонта Honor. Главные преимущества сервисного центра Pedant заключаются в:

демократичных ценах;

качественном обслуживании клиентов;

большом опыте работы (больше 7 лет);

высокой квалификации мастеров.

В ходе ремонта применяются качественные запчасти, гарантия действует до 3-х месяцев (на комплектующие и непосредственно на услугу). За день сервисный центр обслуживает большое количество клиентов.

Диагностика выполняется бесплатно. Записаться на прием и получить консультацию мастера можно по телефону горячей линии.

Все виды ремонта Honor

В мастерской можно выполнить все виды ремонта Honor, например, заменить экран. Если телефон упустили и на его дисплее появились трещины, установите новый. Яркость красок, четкая цветопередача и высокое качество картинки гарантированы.

При необходимости можно заменить аккумулятор, все батареи подвергаются дополнительному контролю величины номинальной емкости.

Мастерам часто приходится чинить электронные компоненты телефонов – камеры, разъемы для зарядки, микрофоны. Они устанавливают шлейфы, полностью соответствующие стандартам производителей. Используют износоустойчивы кнопки.

Доверьте ремонт Honor в Новосибирске профессионалам сервисного центра Pedant.

Источник: Pedant-novosibirsk.ru