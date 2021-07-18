За год спрос на сотрудников в сфере образования в Новосибирске вырос почти в 2 раза

Во II квартале 2021 года в Новосибирске количество вакансий в сфере образования выросло на 55%. А по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на который выпали основные ограничения из-за пандемии, рост составил 182%.

— Работодатели уже приступили к активному поиску персонала на новый учебный год, — констатируют эксперты сервиса Авито Работа.

Медианный показатель оплаты труда в этой сфере в регионе составил 22000 рублей. 38% вакансий — воспитатели.

— Еще год назад, в период локдауна и ограничений, многие компании приостановили наём сотрудников. Лагеря и детские сады закрыли свои двери на лето, а новый учебный год начался для школьников в онлайн-формате. И именно в коронакризис стали популярны такие профессии, как онлайн-няня, онлайн-репетитор и пр. Сейчас сфера образования восстанавливается, на рынке труда стало больше вакансий в группе профессий «Образование, наука»: интерес работодателей к воспитателям в Новосибирске увеличился на 126% за год, — поясняют эксперты Авито Работа.

В целом по России самыми востребованными вакансиями в сфере образования на Авито стали «воспитатель» (17%), «няня» (6%) и «учитель» (6%). Медианная зарплата в России в группе профессий «Образование, наука» составила 24 842 рублей, увеличившись за квартал на 4%, а за год — на 18%.