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Ремонтная программа на новосибирских ТЭЦ выполнена на 70%

Энергетики СГК завершили работы на 9 единицах основного оборудования ТЭЦ, выведенных в капитальный ремонт в 2019 году. Ремонты выполняются по графику.
  • 29/07/2019, 11:23
Ремонтная программа на новосибирских ТЭЦ выполнена на 70%

Ремонтная программа на новосибирских ТЭЦ выполнена на 70%В нынешнем году планово был предусмотрен ремонт 13 основных агрегатов теплоэлектростанций Новосибирского филиала СГК: в том числе пяти котлов суммарной паропроизводительностью 1900 т/час, четырех турбоагрегатов установленной мощностью 334 МВт, трех турбогенераторов мощностью – 346 МВт и водогрейного котла производительностью 180 Гкал/ч.

На данный момент работы завершены на трех котлоагрегатах, трех турбоагрегатах, двух турбогенераторах и водогрейном котле.

В частности, в работу после ремонта введен энергоблок №2 Новосибирской ТЭЦ-5. Работы длились три месяца, на них было задействовано 86 специалистов, они трудились на объекте в две смены. Энергетики разобрали оборудование энергоблока и проверили его на износ, исправили дефекты. Были выполнены ремонт генератора, электрофильтров, пылесистем, газоходов. После капитального ремонта энергоблок прошел тестовые испытания. Общая стоимость ремонта энергоблока №2 составила 184 млн рублей.

В целом на плановые капитальные ремонты пяти теплоэлектростанций Новосибирского филиала СГК направлены 2,051 млрд. рублей (это на 0,247 млрд. больше, чем в 2018 году).

Добавим, кроме капитальных ремонтов на ТЭЦ проводятся диагностирование, текущие ремонты и техническое обслуживание энергетического и вспомогательного оборудования. Так по итогам диагностики в ремонтную программу новосибирских ТЭЦ дополнительно включили капитальный ремонт двух турбоагрегатов мощностью 20 МВт и 25 МВт, а также турбогенератора мощностью 25 МВт.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте и на портале СГК Онлайн.

Фото: пресс-служба СГК

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