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Ирина Григорьева: в обучении персонала важна системность

  • 29/07/2019, 10:57
Ирина Григорьева, соучредитель «Клуба Директоров», дипломированный менеджер OUBS, управляющий партнер компании «Новое качество»

Почему в обучении персонала важна системность? Чему и у кого стоит учиться?

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