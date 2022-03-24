Renault приостановила работу в России

— Деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена, — объявила организация на своем официальном сайте.

Что касается доли Renault в «АвтоВАЗе», французский автопроизводитель уточнил, что «оценивает доступные варианты с учетом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудникам в России».

Первой об остановке поставок легковых автомобилей в Россию объявила фирма Volvo. Позже о прекращении поставок объявил ряд других автомобильных концернов. 10 марта с соответствующим заявлением выступил Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroen, Fiat, Opel и Peugeot), при этом уточнив, что расположенный в Калужской области завод работает в штатном режиме. Кроме того, некоторые бренды решили приостановить производство на российских заводах.

Об ограничениях сообщали Volvo, General Motors, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari, а также Porsche. Российский «АвтоВАЗ», в свою очередь, испытывает трудности с комплектующими и вынужден отправлять сотрудников в вынужденный отпуск.