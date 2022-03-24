ВТБ после повышения ставок увеличил портфель депозитов СМБ до 1,2 трлн рублей

За первую половину марта общий объем депозитов предпринимателей в банке достиг 1,2 трлн рублей. Средства разместили более 43 тысяч действующих и новых клиентов СМБ. Количество сделок увеличилось в 1,5 раза.

Среди действующих бизнес-клиентов спрос на депозиты увеличился на 55%, количество сделок с новыми клиентами выросло почти на 80%. При этом суммы вложенных средств превышали обычные показатели – действующие клиенты размещали вдвое больше средств, средний чек у новых клиентов вырос в 1,8 раза.

ВТБ одним из первых повысил процентные ставки по всей линейке депозитов для предпринимателей. По депозитам в рублях они достигли 18,8%, в долларах − 2,8% годовых. При этом предприниматели стали размещать свои средства не только чаще, но и на более длительный период – среди новых клиентов срок вложения увеличился в среднем в 2 раза.

ВТБ предлагает предпринимателям широкую линейку депозитов – семь продуктов с различными условиями по управлению средствами, ставкам и срокам размещения. Это позволяет клиентам подобрать оптимальный вариант для получения дополнительного дохода. Открытие депозита доступно полностью дистанционно. Выбрать лучшие условия для размещения средств можно с помощью онлайн-сервиса − «депозитного калькулятора», который позволяет наиболее выгодно вложить и распределить свободные средства. Пользователь выбирает валюту, сумму, срок вложений, дополнительные условия и получает оптимальное предложение. Клиенты с расчетным счетом в ВТБ (ПАО) могут сразу же оформить депозит в приложении ВТБ Бизнес Lite или интернет-банке. Новым клиентам достаточно оставить заявку на сайте, после чего сотрудник банка свяжется с ним для оформления депозита.

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