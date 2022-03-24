Росавиация продлила ограничение полетов в южные регионы России до 1 апреля

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля, сообщается на официальном сайте ведомства.

— До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что остальные аэропорты России, в том числе международные, продолжают работать в обычном режиме. При построении альтернативных маршрутов Росавиация рекомендовала использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Южное направление для самолетов было закрыто после начала спецоперации РФ на Украине. Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов. Все они находились в регионах, близких к границам Украины. Режим закрытого неба несколько раз продлевался. Ранее предполагалось, что рейсы на юг будут возобновлены 26 марта.