Рено перевернулся на крышу в Новосибирске

ДТП произошло ночью, 30 октября, в Калининском районе Новосибирска. Очевидцы заметили перевернувшееся на крышу авто и вызвали инспекторов ГИБДД.

― В 2 часа 05 минут, на территории Калининского района, водитель, управляя автомобилем Рено «Меган», двигался по ул. Тайгинская и в пути следования, напротив дома 17, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. После чего допустил опрокидывание автомобиля, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате аварии пострадал 40-летний водитель. На карете скорой помощи его доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.