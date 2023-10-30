Боец из Новосибирска рассказал о службе в зоне СВО

Боец с позывным «Тихий» рассказал, как приходится служить на передовой в современных условиях. Его историю опубликовал Телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Сейчас он разведчик, который получил несколько медалей. Также ему дали Орден Мужества за ночной штурм.

По словам сибиряка, чаще всего противник бежит с поле боя из-за моральной неустойчивости.

– В новостях видел, что их забирали просто с улиц, отправляли на передовую. Все люди, все достойны жить, но им просто не повезло, – говорит боец.

Сам он ушел на СВО из шахты в Кузбассе, где трудился обычным шахтером. Стоит отметить, что сибиряк служил по контракту два раза.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцы батальона «Вега» из Новосибирска попали в сюжет RT.