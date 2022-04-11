РЭО просит признать Greenpeace и WWF иноагентами

РЭО направило письмо в Министерство юстиции с просьбой проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет статуса иностранного агента, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, подтвержденное председателем РЭО Рашидом Исмаиловым.

РЭО указало в письме на «недружественные действия» Greenpeace и WWF в отношении государственной экологической политики. Российские экологи отметили, что данные организации формируют негативное общественное мнение о действии правительства России в сфере охраны природы.

— Был случай, когда Greenpeace показал фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений, — сообщил Исмаилов. Он заявил, что такие действия деструктивно влияют на общественное мнение.

По словам исполнительного директора Greenpeace в России Сергея Цыпленкова, просьба РЭО связана с изменением экологического законодательства. Так, в стране предлагается упростить требования к экологической экспертизе при промышленном строительстве. Цыпленков отметил, что требование признать Greenpeace и WWF иноагентами объясняются намерением ослабить давление экологических НКО.