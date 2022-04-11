Евросоюз отказался поставлять в Россию оборудование для СПГ

Страны Евросоюза впервые ввели прямые и масштабные санкции против российской газовой отрасли. В частности, были запрещены поставки оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ).

По сообщению газеты «Коммерсант», такое решение ЕС не позволит России стать одним из крупнейших в мире производителей СПГ: ключевое оборудование для крупнотоннажного сжижения производится только в «недружественных государствах».

Под угрозой оказалась и реализация уже строящихся проектов НОВАТЭКа и «Газпрома», «Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ»: запрет действует в том числе и на заключенные и оплаченные контракты.

Отмечается, что поставки по заключенным до 26 февраля контрактам нужно успеть завершить до 27 мая.

В список попали:

установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ,

криогенные теплообменники,

насосы.

Кроме того, в документе отмечены «технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе».

Однако, если судить по таможенным кодам, под действие документа не попали газовые турбины и компрессоры.