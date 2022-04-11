Евросоюз отказался поставлять в Россию оборудование для СПГ

Страны Евросоюза впервые ввели прямые и масштабные санкции против российской газовой отрасли. В частности, были запрещены поставки оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ).
По сообщению газеты «Коммерсант», такое решение ЕС не позволит России стать одним из крупнейших в мире производителей СПГ: ключевое оборудование для крупнотоннажного сжижения производится только в «недружественных государствах».
Под угрозой оказалась и реализация уже строящихся проектов НОВАТЭКа и «Газпрома», «Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ»: запрет действует в том числе и на заключенные и оплаченные контракты.
Отмечается, что поставки по заключенным до 26 февраля контрактам нужно успеть завершить до 27 мая.
В список попали:
Кроме того, в документе отмечены «технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе».
Однако, если судить по таможенным кодам, под действие документа не попали газовые турбины и компрессоры.
Фото: pixabay.com — Dusan_Cvetanovic
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