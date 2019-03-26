 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

«СибНИА им Чаплыгина» планирует запустить моноплан

Расчетная дальность полета нового самолета будет около 3,5 тысяч км.
  • 26/03/2019, 20:16
Автор: Юлия Данилова
«СибНИА им Чаплыгина» планирует запустить моноплан
В перспективе он станет еще одним очень современным средством регионального перемещения людей, техники и имущества.

— Наш институт занимается девятнадцатиместным самолетом. Видимо, это будет моноплан с верхним расположением крыльев, с двумя крыльями. Это требуется по международным правилам ИКАО, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС научный руководитель ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», профессор Алексей Серьезнов.

По его оценкам, к концу 2019 года этот самолет будет поднят в воздух. В перспективе он станет еще одним очень современным средством регионального перемещения людей, техники и имущества.

— Планируемая дальность полета нового самолета будет около 3,5 тысяч км, скорость — 500 км в час, высота полета — от 5 до 7 тысяч м. Необходимая инфраструктура — грунтовый аэродром и бетонная полоса, — перечислил Серьезнов.

В НГТУ обсудили создание нового грузового самолета для местных авиалиний

Он также напомнил, что институт ведет работу по запуску в промышленное производство легких летательных аппаратов из углепластика ТВС-2-ДТС — аналога АН-2, который на 20-30% превышает характеристики АН-2 и современных зарубежных самолетов такого класса.

— Самолет находится в процессе передачи информации и документации на завод в Улан-Удэ, где предусмотрено создание серийного производства этого летательного аппарата. Уже поступила заявка от потенциального заказчика — Республики Саха Якутия, которая хотела бы приобрести около 200 самолетов для развития региональных маршрутов, — напомнил Серьезнов. — Кроме того, в институте продолжается работа по модернизации самолета Як-40.

Новосибирский НИИ авиации сертифицирует ремоторизацию Як-40

По словам ученого, для более эффективного развития региональной авиации необходимо восстанавливать сеть районных аэропортов. В большинстве районов Новосибирской области, к примеру, на площадках пока сохранились покрытия, хотя сами объекты содержатся в ненадлежащем состоянии.

— Если приложить небольшую государеву волю, восстановление аэропортов возможно. Однако даже создание самого современного, безопасного самолета упирается в одну проблему — стоимость билета, — говорит Алексей Серьезнов. — Если из Новосибирска в Северное цена авиабилета будет на уровне цены за проезд в автобусе, то люди будут летать. Если перелет будет стоить в 2-3 раза дороже, то поедут на автобусе. Это экономика, и эту проблему нужно решать за счет госсубсидий.

Фото автора

Популярное с сайта

Малахов Лёва

Леве Малахову с болезнью «хрустального человека» требуется помощь

26/03/2019, 16:28
Стоимость курсового лечения — 532 656 рублей.
«СР» и «Родина» могут объявить о сближении в течение месяца

«СР» и «Родина» могут объявить о сближении в течение месяца

26/03/2019, 15:15
Глава новосибирского реготделения справедливороссов заявляет, что «это происходит не под какие-то выборы и не в интересах тех или иных групп влияния».
S7 Airlines открывает рейсы в Новокузнецк и Томск

S7 Airlines открывает рейсы в Новокузнецк и Томск

26/03/2019, 15:13
Рейсы планируется выполнять на воздушных судах Embraer 170.

Актуальный разговор

Ведев

«Фактически мы имеем ситуацию, когда рубль «разгоняют» за счет бюджетного правила»

Все материалы
Новости

Сергей Проничев: «В моем намерении нет ни секретов, ни двойного дна, ни каких-либо договоренностей»

26/03/2019, 20:12

Умные технологии встраиваются в систему

26/03/2019, 18:36

ОРКК предложит Новосибирску новые трамваи

26/03/2019, 18:05

Составлен рейтинг самых больших квартир Сибири

26/03/2019, 17:03

В Новосибирске популярность противоугонных систем за год выросла на 18%

26/03/2019, 16:51

Леве Малахову с болезнью «хрустального человека» требуется помощь

26/03/2019, 16:28

«СР» и «Родина» могут объявить о сближении в течение месяца

26/03/2019, 15:15

S7 Airlines открывает рейсы в Новокузнецк и Томск

26/03/2019, 15:13

НГАУ расширяет сотрудничество с Монголией

26/03/2019, 14:17

Поколение М откроет приемную ГИТИС в Новосибирске

26/03/2019, 14:04

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска