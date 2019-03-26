«СибНИА им Чаплыгина» планирует запустить моноплан

— Наш институт занимается девятнадцатиместным самолетом. Видимо, это будет моноплан с верхним расположением крыльев, с двумя крыльями. Это требуется по международным правилам ИКАО, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС научный руководитель ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», профессор Алексей Серьезнов.

По его оценкам, к концу 2019 года этот самолет будет поднят в воздух. В перспективе он станет еще одним очень современным средством регионального перемещения людей, техники и имущества.

— Планируемая дальность полета нового самолета будет около 3,5 тысяч км, скорость — 500 км в час, высота полета — от 5 до 7 тысяч м. Необходимая инфраструктура — грунтовый аэродром и бетонная полоса, — перечислил Серьезнов.

— Самолет находится в процессе передачи информации и документации на завод в Улан-Удэ, где предусмотрено создание серийного производства этого летательного аппарата. Уже поступила заявка от потенциального заказчика — Республики Саха Якутия, которая хотела бы приобрести около 200 самолетов для развития региональных маршрутов, — напомнил Серьезнов. — Кроме того, в институте продолжается работа по модернизации самолета Як-40.

Он также напомнил, что институт ведет работу по запуску в промышленное производство легких летательных аппаратов из углепластика ТВС-2-ДТС — аналога АН-2 , который на 20-30% превышает характеристики АН-2 и современных зарубежных самолетов такого класса

— Если приложить небольшую государеву волю, восстановление аэропортов возможно. Однако даже создание самого современного, безопасного самолета упирается в одну проблему — стоимость билета, — говорит Алексей Серьезнов. — Если из Новосибирска в Северное цена авиабилета будет на уровне цены за проезд в автобусе, то люди будут летать. Если перелет будет стоить в 2-3 раза дороже, то поедут на автобусе. Это экономика, и эту проблему нужно решать за счет госсубсидий.

По словам ученого, для более эффективного развития региональной авиации необходимо восстанавливать сеть районных аэропортов. В большинстве районов Новосибирской области, к примеру, на площадках пока сохранились покрытия, хотя сами объекты содержатся в ненадлежащем состоянии.

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