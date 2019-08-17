«РЭС» мониторит подготовку электросетевого хозяйства к отопительному сезону

В АО «РЭС» состоялось очередное совещание под председательством первого заместителя генерального директора — технического директора Владимира Герасимова посвященное вопросам подготовки электросетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2019-2020 годов.

На заседании присутствовали представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, Сибирского управления Ростехнадзора, филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ, Главного управления МЧС России по Новосибирской области, ОАО «РЖД», а также руководство и профильные специалисты АО «РЭС», перечисляет пресс-служба компании.

В ходе совещания были заслушаны директора филиалов АО «РЭС», которые доложили о ходе подготовки объектов электросетевого хозяйства в зоне ответственности своих подразделений.

Были озвучены показатели исполнения ремонтных и инвестиционных программ в части модернизации объектов электроэнергетики, проверки готовности к работе систем диспетчерского технологического управления, наличия аварийного запаса оборудования и материалов, а также многих других мероприятий.

Участники совещания обозначили имеющиеся проблемные вопросы и в формате диалога обсудили возможные пути решения для обеспечения бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей.

Напомним, что АО «РЭС» инициировало проведение подобных совещаний ежемесячно вплоть до получения обществом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Фото предоставлено пресс-службой компании