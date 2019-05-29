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РЭС начинает следующий этап реализации инвестпрограммы

Компания выполнит реконструкцию электросетей на нескольких десятках улиц Новосибирска и районов области.
  • 29/05/2019, 11:30
РЭС начинает следующий этап реализации инвестпрограммы
Ресурсоснабжающая компания продолжит реконструкцию электрических сетей 10/0,4 кВ на территории региона

Качество передаваемой потребителям электрической энергии и надежность электроснабжения — основные приоритеты в производственной деятельности АО «Региональные электрические сети». Поэтому ежегодно в рамках инвестиционной программы РЭС реализует целый комплекс мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей на территории всего региона.

Особое внимание уделяется модернизации электроустановок и линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснабжение бытовых потребителей (населения). Одним из последних примеров может служить реализация проекта реконструкции воздушной линии электропередачи по улицах Национальной, Куприна, Гладкова, Суркова в Дзержинском районе Новосибирска, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

— С целью повышения надежности электроснабжения был выполнен проект по реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ, которым был предусмотрен целый комплекс мероприятий. Данный проект был включен в инвестиционную программу АО «РЭС», которая затем была утверждена министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, — отмечают в РЭС.

РЭС начинает следующий этап реализации инвестпрограммы
РЭС начинает следующий этап реализации инвестпрограммы
РЭС начинает следующий этап реализации инвестпрограммы
РЭС начинает следующий этап реализации инвестпрограммы
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В ноябре 2018 года были завершены все работы, предусмотренные проектом, в том числе:

  • установлена дополнительная комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН-10/0,4 кВ проходного типа с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок в районе пересечения улиц Куприна и Трикотажной;
  • выполнен монтаж кабельной линии 10 кВ общей протяженностью 0,3 км для питания дополнительной КТПН-10/0,4 кВ;
  • осуществлена замена 66 деревянных опор на железобетонные;
  • проведена замена голого провода ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2 км на самонесущий изолированный провод, который имеет ряд существенных преимуществ: позволяет значительно снизить риск короткого замыкания, имеет высокую пожароустойчивость, препятствует налипанию мокрого снега и образованию наледи за счет физических свойств диэлектрика, исключает возможность самовольных подключений путем наброса;
  • выполнено перераспределение части нагрузки от действующей трансформаторной подстанции ТП-1912 на вновь установленную КТПН.

Выполнение всех этих мероприятий позволило повысить качество передаваемой потребителям электроэнергии, а изменение схемы электроснабжения увеличило надежность электрических сетей 10/0,4 кВ в данном районе, — подчеркивают в компании. — Таким образом, в результате реконструкции объектов электросетевого хозяйства улучшаются их технико-экономические показатели, создаются условия для подключения новых потребителей за счет увеличения проектной мощности сети и протяженности линий электропередачи.

В связи с ежегодным ростом потребления электрической энергии, обусловленным активным развитием города Новосибирска и районов области, АО «РЭС» продолжит реконструкцию электрических сетей 10/0,4 кВ на территории региона и в 2019 году. Работы в рамках реализации инвестиционной программы коснутся многих улиц в Новосибирске (Связистов, С. Шамшиных, Державина, Сурикова, Юргинская 2-я, Линейная, Ипподромская, Кропоткина, Добролюбова, Ивлева, Слюдянка, Штормовая, Находка, Снежная, Московская, Ватутина, Бурденко, 1-й пер. Седова, Есенина, Шамшурина, 1905 года, Ленская и других). В Новосибирской области мероприятия будут выполняться в ряде населенных пунктов, среди которых с. Боровое, р. п. Сузун, Маслянино, Дорогино, г. Барабинск, Черепаново, Искитим, Бердск и другие. Кроме того, в ближайшее время будут развернуты масштабные работы по реконструкции электрической подстанции ПС 35 кВ Барлак, находящейся в п. Октябрьский, и ряда других объектов, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Новосибирска и районов Новосибирской области.

— Важно понимать, что технология выполнения работ по реконструкции предусматривает обязательные отключения электроснабжения для обеспечения безопасности персонала. Как правило, работы ведутся в районах существующей жилой застройки, что затрудняет процесс и увеличивает продолжительность работ, на время которых необходимо проводить плановое отключение электроэнергии, — напоминают специалисты РЭС.

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» информирует управляющие компании или ТСЖ, а также публикует данную информацию на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о плановых отключениях электроэнергии (адрес, дата и время). Кроме того, оперативную информацию по отключениям электрической энергии можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru, а также в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области.

Фото и видео предоставлено пресс-службой компании

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