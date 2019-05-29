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ВТБ развивает сотрудничество с риелторами

  • 29/05/2019, 11:28
Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин и президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский подписали соглашение о сотрудничестве.

Банк ВТБВ рамках соглашения стороны намерены развивать деловые отношения между участниками регионального рынка недвижимости.

Документ предусматривает взаимные консультации по правовым и организационным вопросам, проведение исследований рынка недвижимости, круглых столов, семинаров и клиентских мероприятий.

Важным аспектом сотрудничества также станут партнерские программы между членами Ассоциации и ВТБ (ПАО). В настоящее время банк уже предоставляет агентствам, входящим в Ассоциацию, специальные условия по ипотечному кредитованию.

— ВТБ первым на рынке развивает активное сотрудничество с региональными ассоциациями риелторов. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития и совершенствования процессов ипотечного кредитования. Мы рассчитываем, что обмен экспертизой с профессионалами рынка недвижимости поможет улучшить качество клиентского обслуживания и обеспечит граждан России наиболее выгодными условиями при оформлении ипотеки. Поэтому до конца текущего года мы планируем заключить подобные соглашения и в других крупных регионах, — отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса банка ВТБ.

— Банк ВТБ – один из ключевых участников ипотечного рынка и стратегический партнер Ассоциации риелторов. Мы считаем подписание соглашения с ВТБ знаковым событием 2019 года, так как заинтересованы в совместной работе по развитию цивилизованного рынка недвижимости, — прокомментировал Игорь Горский, президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба банка

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