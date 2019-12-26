Наш регион способен на более интересное и интенсивное развитие

— Главное событие 2019 года, которое в будущем может оказать сильное влияние на промышленность и нашу безопасность, это попытка начать так называемую «мусорную» реформу.

Да, старт реформы оказался очень неуклюжим. Под обращением с отходами почему-то стали понимать не процессы по снижению экологической нагрузки на окружающую среду, а управление финансовыми потоками по оплате сбора и вывоза мусора.

Однако даже сам факт, что проблема была озвучена, уже обнадеживает. В стране должна быть сформирована промышленность вторичных ресурсов и технологическое «мусорное» машиностроение. Это очень большая работа. Необходимо формировать принципиально новую отрасль промышленности. Прежде всего, нужно сформулировать достойную цель: кардинальное снижение экологической нагрузки в результате глубокой переработки мусора, при которой опасных отходов не останется вообще или они будут образовываться в минимальных объемах. Крайне важно вырабатыватьглубокой переработки мусора, разрабатывать стандарты и чктко прописывать принципы взаимоотношения всех участников процесса.

Что это даст для страны и области? Перспективу относительно комфортного будущего. Безопасность, снижение экологических угроз и рисков техногенных аварий. А экономически это шанс организовать производство высокоэффективного и надежного оборудования для полного цикла глубокой переработки мусора. Я производственник и знаю реальное положение дел в местной промышленности. Так вот, даже в двух соседних городах — Новосибирске и Барнауле — возможно производить абсолютно все необходимое оборудование! В Новосибирске есть предприятия с нужным уровнем компетенций для выпуска оборудования для подготовки и сортировки мусора, термической переработки отсортированных продуктов и отходов, глубокой переработки почвогрунтов. А в Барнауле есть предприятия с успешным опытом создания оптических сепараторов. Сейчас это оборудование не выпускают из-за отсутствия спроса от несформированной промышленности. Однако все необходимые наработки уже сделаны.

Есть три варианта развития новой «мусорной» промышленности: покупка технологий и оборудования за рубежом, копирование импортных аналогов и формирование собственных. Первые два являются тупиком: слишком сильно отличаются исходные условия, мы попадаем в зависимость от политической и экономической конъюнктуры, внедрение чужих наработок частями даст лишь видимый эффект, не решая проблему комплексно. А вот собственная, четко продуманная и прозрачная для заинтересованных сторон концепция и сформированная под нее промышленность дадут шанс и для развития экономики, и для улучшения дел с экологией.

Если оценивать новые бизнес-проекты, которые появились в области в 2019 году, то ограничусь несколько общим комментарием: считаю, что наш регион способен на значительно более интересное и интенсивное развитие, чем сейчас. Мы мало работаем в Новосибирске и области и, может быть, поэтому ярких проектов заметить не удалось.

Мы работаем на рынке технологий и оборудования для горно-металлургического сектора, химической промышленности, промышленной экологии. Процессы, происходящие в этих отраслях, сказывались на нашей работе. Падение цены на уголь, политическое давление (санкции и прочее) на российские металлургические компании приводили к изменению сроков реализации проектов, сокращению бюджетов проектов и т.д. Но нам многое удалось и в этом году.

Мы расширили линейку производимого оборудования. Например, разработанная нами дробилка для ОАО «Уральский алюминиевый завод» (входит в АО РУСАЛ), позволила партнерам в 1,5 раза сократить простой линии при переработке липко-пластичной руды. Если до внедрения нашей дробилки остановки оборудования составляли 6-8 часов в сутки, то теперь оборудование работает без перерыва на очистку.

Мы провели несколько технологических аудитов для расширения производственных возможностей работающих фабрик. Провели большой объем научных и технологических исследований. Приступили к строительству очередной фабрики по сухому обогащению угля по запатентованной нами технологии «Сепаир®» в Казахстане. Сделали первые поставки сепараторов «Сепаир®» в Южную Африку и продолжаем работы по внедрению наших технологий на угольных предприятиях ЮАР: в этой стране сейчас реализуют государственную программу по модернизации местной угледобывающей промышленности. Мы начали цикл исследовательских проектов с зарубежными университетами в рамках программ БРИКС. Серьезно занимались патентованием своих разработок как в России, так и за рубежом.

Кроме того, мы провели аудит и минимальный ремонт оборудования на станции очистки шахтных вод шахты Полосухинская, эта первая в своем роде станция была построена по нашему проекту три года назад. Она на 70% состоит из уникального оборудования, спроектированного и изготовленного нашей компанией.

Перспективы и конкретные направления на 2020 год также уже намечены. Это проведение исследований, разработки принципиально новых технологий обогащения сырья, строительство фабрик по разработанным и запатентованным нами технологиям. Продолжим заниматься разработкой новых видов оборудования и технологий. Для своих нужд отработаем технологии получения высокотвердых, но в то же время вязких рабочих поверхностей оборудования.

Фото: из личных архивов