Решение суда по иску прокуратуры о возмещении 11 млн рублей похищенных бюджетных средств вступило в силу

В июне 2018 года Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 68-летнего директора ООО «РИТЦ» Сергея Павлова и 60-летней бывшей начальницы производственно-технического отдела ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз» Марины Глоденис, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— Они были признаны виновными в причинении крупного и особо крупного имущественного ущерба Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц по предварительному сговору при исполнении ООО «РИТЦ» государственных контрактов по строительству с 2012-2013 г.г. берегоукрепительных сооружений Обского водохранилища (вблизи поселков Быстровка и Сосновка), — уточнили в пресс-службе.

Прокурор Советского района г. Новосибирска обратился в суд с иском о взыскании с осужденных ущерба, причиненного преступлением. В апреле т.г. иск прокуратуры был удовлетворен: с осужденных солидарно взыскано в пользу Российской Федерации свыше 11,1 млн. рублей. По уголовному делу наложен арест на имущество (денежные средства, транспортное средство) злоумышленников стоимостью более 10 млн. рублей.

Отмечается, что на указанное решение ответчиками и их представителями принесены апелляционные жалобы, которые 05 сентября т.г. оставлены Новосибирским областным судом без удовлетворения.

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