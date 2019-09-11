Сибирь может побить рекорды по урожайности сои и овощей

— В 2019 году в Сибири уборочные работы планируется провести на 14 млн га, из них 8,7 млн га засеяно зерновыми, 1,9 млн га — техническими культурами. В последнее время субъекты федерации округа производят все больше экспортно-ориентированных культур. Это оправдано, но существенно влияет на тактику проведения полевых работ, так как созревают технические культуры позже, — сообщил на совещании в полпредстве по Сибирскому федеральному округу руководитель департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Основным экспортным потенциалом округа сейчас являются масличные культуры. Сейчас убраны 15% рапса. Под лен-долгунец в 2019 году выделено на 71% посевных площадей больше, чем годом ранее. Алтай и Томск завершают его уборку, в Омске убраны 56% урожая.

— Но, учитывая внимание к льну как к стратегической культуре, необходимо ориентироваться на то, чтобы избежать потерь урожая, — отметил Некрасов. — Рекордным для округа 2019 год стал по посевам сои — 200 тысяч га. Сейчас убраны всего 1,5% от общей площади, урожайность составляет 9,7 ц/га. Высокий спрос на рынке и сложившаяся конъюнктура цен также говорят о том, что этот урожай нужно собрать в максимальной степени.

По словам эксперта, на территории округа убраны 18% площадей картофеля, средняя урожайность выросла на 17 ц/га. Наилучший результат демонстрирует Новосибирск, где урожайность почти на 95 ц/га выше уровня прошлого года. Овощей в Сибири уже выкопано 60 тысяч тонн — в два раза больше прошлогодних показателей.

— Надеемся, что уборка будет проведена в оптимальные законом сроки и Сибирь будет обеспечен картофелем в полном объеме, — добавил Некрасов. — Что касается овощей, то у нас убраны 11% площадей, валовой сбор составляет 17,9 тысячи тонн (+6 тысяч тонн), урожайность — 181,3 ц/га. Если уборка дальше пойдет такими же темпами, то в этом году мы сможем установить исторический рекорд.

Лучший результат у Томской области, где урожайность овощей на 91 ц, выше чем в 2018 году. Всего на 9 сентября в округе убран 41% посевных площадей — на 2 млн га больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Уже сегодня мы говорим о том, каким складывается рынок сбыта сельхозпродукции. Мы понимаем, что некая специфика погодных условий очень серьезно повлияла на качество сибирского зерна. Напомню, что зерно Сибири является главной составляющей в мукомольных партиях всех мегаполисов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Мы рассчитываем, что качественное зерно Сибири удовлетворит мукомолов, а также производителей кондитерских и макаронных изделий, а самое главное — сохранится баланс и стимул производства зерновых в регионах, — говорит первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло констатировал, что во всех регионах Сибири идет рост объема зерновых. За пределы округа планируется вывезти около 4 млн тонн, из них более 1 млн тонн — на экспорт. Джамбулат Хатуов также напомнил органам власти сибирских регионов, что в округе возможно возникновение экстремальных условий, в том числе резкого похолодания, и заявил, что на местах необходимо сделать все, чтобы уборочная прошла максимально эффективно.

По оперативным данным, на 9 сентября на территории Новосибирской области обмолочены 548 тысяч га (38,7%) зерновых и зернобобовых культуры — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года (117 тысяч га). Валовой сбор — 175 тысяч тонн, урожайность — 21,4 ц/га. За пределы области планируется реализовать около 800 тысяч тонн. Основной товарной культурой для региона является пшеница: обмолочено 218 тысяч га (23,4%), валовой сбор — 438 тысяч тонн, урожайность — 20,1 ц/га.

— В регионе убран 21% площадей овощей (179 га, урожайность — 268 ц/га), — констатировал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, выступая чуть раньше на заседании профильного комитета регионального парламента, — убраны 828 га картофеля (23%, 253 ц/га).

Регион также приступил к уборке технических культур. Убраны 22 тысячи га, из них 14 тысяч га — рапс (16%, намолочено 19 тысяч тонн, 14ц/га). Некоторые хозяйства приступили к обмолоту сои. Пока урожайность составляет около 10 ц/га.

— К сожалению, в ряде районов области наметилось небольшое снижений цены по реализации зерна. Зерно третьего класса продается по 8 тысяч рублей за тонну, четвертого класса — 7,4 тысяч рублей за тонну, — констатирует аграрий.

Директор ЗАО «Лепокуровское», депутат Михаил Вересовой отметил, что встречался со многими производителями зерна. Всех интересует четвертый и пятый класс пшеницы, третий класс никому не нужен. На вопрос «Как производить качественный хлеб?» отвечают, что все сделает «химия».

— Я сбросил цену, представители ООО «Объединенная зерновая корпорация» готовы закупать зерно третьего и четвертого класса с разницей в 1100 рублей по цене, при этом Минсельхоз области и федерации требует от аграриев проводить химизацию, вносить удобрения, закупать элитные семена. А зачем мы тогда выращиваем третий класс? Он никому не нужен. Казахи и наши берут четвертый класс, так мы его и в бурьяне вырастим! Вы просто вникните в эту ситуацию, — попросил он. — Нас третий класс не интересует.

Аграрий также напомнил депутатам заксобрания и членам правительства области что, осенью парламент вернется к рассмотрению налога на имущество по сельхозтоваропроизводству, чтобы освободить от него АПК и обсудить систему с сельхозналогом, оценить — какие последствия для бюджета принесет его отмена. Подобные законодательные акты уже приняты в ряде регионов Сибири

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