Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Сибирь может побить рекорды по урожайности сои и овощей

В последнее время субъекты федерации округа производят все больше экспортно-ориентированных культур.
  • 11/09/2019, 10:05
Автор: Юлия Данилова
Сибирь может побить рекорды по урожайности сои и овощей
Зерно Сибири является главной составляющей в мукомольных партиях всех мегаполисов страны.

— В 2019 году в Сибири уборочные работы планируется провести на 14 млн га, из них 8,7 млн га засеяно зерновыми, 1,9 млн га — техническими культурами. В последнее время субъекты федерации округа производят все больше экспортно-ориентированных культур. Это оправдано, но существенно влияет на тактику проведения полевых работ, так как созревают технические культуры позже, — сообщил на совещании в полпредстве по Сибирскому федеральному округу руководитель департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Основным экспортным потенциалом округа сейчас являются масличные культуры. Сейчас убраны 15% рапса. Под лен-долгунец в 2019 году выделено на 71% посевных площадей больше, чем годом ранее. Алтай и Томск завершают его уборку, в Омске убраны 56% урожая.

— Но, учитывая внимание к льну как к стратегической культуре, необходимо ориентироваться на то, чтобы избежать потерь урожая, — отметил Некрасов. — Рекордным для округа 2019 год стал по посевам сои — 200 тысяч га. Сейчас убраны всего 1,5% от общей площади, урожайность составляет 9,7 ц/га. Высокий спрос на рынке и сложившаяся конъюнктура цен также говорят о том, что этот урожай нужно собрать в максимальной степени.

По словам эксперта, на территории округа убраны 18% площадей картофеля, средняя урожайность выросла на 17 ц/га. Наилучший результат демонстрирует Новосибирск, где урожайность почти на 95 ц/га выше уровня прошлого года. Овощей в Сибири уже выкопано 60 тысяч тонн — в два раза больше прошлогодних показателей.

— Надеемся, что уборка будет проведена в оптимальные законом сроки и Сибирь будет обеспечен картофелем в полном объеме, — добавил Некрасов. — Что касается овощей, то у нас убраны 11% площадей, валовой сбор составляет 17,9 тысячи тонн (+6 тысяч тонн), урожайность — 181,3 ц/га. Если уборка дальше пойдет такими же темпами, то в этом году мы сможем установить исторический рекорд.

Лучший результат у Томской области, где урожайность овощей на 91 ц, выше чем в 2018 году. Всего на 9 сентября в округе убран 41% посевных площадей — на 2 млн га больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Уже сегодня мы говорим о том, каким складывается рынок сбыта сельхозпродукции. Мы понимаем, что некая специфика погодных условий очень серьезно повлияла на качество сибирского зерна. Напомню, что зерно Сибири является главной составляющей в мукомольных партиях всех мегаполисов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Мы рассчитываем, что качественное зерно Сибири удовлетворит мукомолов, а также производителей кондитерских и макаронных изделий, а самое главное — сохранится баланс и стимул производства зерновых в регионах, — говорит первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло констатировал, что во всех регионах Сибири идет рост объема зерновых. За пределы округа планируется вывезти около 4 млн тонн, из них более 1 млн тонн — на экспорт. Джамбулат Хатуов также напомнил органам власти сибирских регионов, что в округе возможно возникновение экстремальных условий, в том числе резкого похолодания, и заявил, что на местах необходимо сделать все, чтобы уборочная прошла максимально эффективно.

По оперативным данным, на 9 сентября на территории Новосибирской области обмолочены 548 тысяч га (38,7%) зерновых и зернобобовых культуры — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года (117 тысяч га). Валовой сбор — 175 тысяч тонн, урожайность — 21,4 ц/га. За пределы области планируется реализовать около 800 тысяч тонн. Основной товарной культурой для региона является пшеница: обмолочено 218 тысяч га (23,4%), валовой сбор — 438 тысяч тонн, урожайность — 20,1 ц/га.

— В регионе убран 21% площадей овощей (179 га, урожайность — 268 ц/га), — констатировал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, выступая чуть раньше на заседании профильного комитета регионального парламента, — убраны 828 га картофеля (23%, 253 ц/га).

Регион также приступил к уборке технических культур. Убраны 22 тысячи га, из них 14 тысяч га — рапс (16%, намолочено 19 тысяч тонн, 14ц/га). Некоторые хозяйства приступили к обмолоту сои. Пока урожайность составляет около 10 ц/га.

— К сожалению, в ряде районов области наметилось небольшое снижений цены по реализации зерна. Зерно третьего класса продается по 8 тысяч рублей за тонну, четвертого класса — 7,4 тысяч рублей за тонну, — констатирует аграрий.

Директор ЗАО «Лепокуровское», депутат Михаил Вересовой отметил, что встречался со многими производителями зерна. Всех интересует четвертый и пятый класс пшеницы, третий класс никому не нужен. На вопрос «Как производить качественный хлеб?» отвечают, что все сделает «химия».

— Я сбросил цену, представители ООО «Объединенная зерновая корпорация» готовы закупать зерно третьего и четвертого класса с разницей в 1100 рублей по цене, при этом Минсельхоз области и федерации требует от аграриев проводить химизацию, вносить удобрения, закупать элитные семена. А зачем мы тогда выращиваем третий класс? Он никому не нужен. Казахи и наши берут четвертый класс, так мы его и в бурьяне вырастим! Вы просто вникните в эту ситуацию, — попросил он. — Нас третий класс не интересует.

Аграрий также напомнил депутатам заксобрания и членам правительства области что, осенью парламент вернется к рассмотрению налога на имущество по сельхозтоваропроизводству, чтобы освободить от него АПК и обсудить систему с сельхозналогом, оценить — какие последствия для бюджета принесет его отмена. Подобные законодательные акты уже приняты в ряде регионов Сибири

Фото автора

Популярное с сайта

Решение суда по иску прокуратуры о возмещении 11 млн рублей похищенных бюджетных средств вступило в силу

11/09/2019, 10:24
Хищение бюджетных средств происходило при исполнении госконтрактов по строительству берегоукрепительных сооружений Обского водохранилища.
Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

10/09/2019, 18:02
На сегодняшний день начинается внедрение платформы единого геоинформационно-аналитического сопровождения деятельности.
За 8 месяцев «Обувь России» выдала более 160 тыс. посылок

За 8 месяцев «Обувь России» выдала более 160 тыс. посылок

10/09/2019, 16:33
На данный момент в магазинах компании работает более 850 ПВЗ.

Актуальный разговор

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

Все материалы
Новости

Производственники со всей России соберутся на СибПроФоруме-2019

11/09/2019, 13:57

Новосибирская область представила в столице программу седьмого «Технопрома»

11/09/2019, 13:32

Новосибирцы стали чаще обращаться в налоговые органы в электронном виде

11/09/2019, 12:13

«Хрустальной девочке» Алисе требуются деньги на курсовое лечение

11/09/2019, 12:06

Не хватило детализации

11/09/2019, 11:10

Решение суда по иску прокуратуры о возмещении 11 млн рублей похищенных бюджетных средств вступило в силу

11/09/2019, 10:24

Почта России планирует за пять лет направить на цифровизацию более 40 млрд рублей

10/09/2019, 18:02

За 8 месяцев «Обувь России» выдала более 160 тыс. посылок

10/09/2019, 16:33

Новый начальник ГУФСИН назначен в Новосибирской области

10/09/2019, 16:00

«Пятерочка» запаслась ресурсами для освоения Сибири

10/09/2019, 14:47

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска