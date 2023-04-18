Республика Хакасия заинтересована в создании совместных предприятий с Китаем

Власти Хакасии заинтересованы в создании совместных предприятий с Китайской Народной Республикой. Об этом сообщает глава республики Валентин Коновалов в своем Телеграм-канале.

К перспективным направлениям взаимодействия относятся: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, туризм и транспортные услуги. Хакасия готова поставлять в КНР больше товаров местных производителей.

— Один из стратегических приоритетов работы правительства республики — развитие экономики, не наносящей вред природе, уменьшение зависимости от добычи сырья. Мы с Китаем заинтересованы в реализации инвестиционных проектов, создании совместных производств по сборке и ремонту сельхозтехники, переработке шерсти и алюминия, выпуску продуктов питания и экологически чистого топлива. Мы намерены и дальше расширять взаимовыгодное партнёрство, — говорится в сообщении.

Он уточнил, что доля Китая во внешнеторговом обороте республики составляет почти 15 %.

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