Томская область планирует активизировать сотрудничество с Вьетнамом

Заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин провел в Ханое ряд переговоров и презентовал промышленный и инвестиционный потенциал региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области. Участники межправкомиссии разработали совместный план по проектам в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, финансах, транспорте, цифровизации. Практически по каждому направлению сотрудничества созданы отраслевые рабочие группы.

Томская область была единственным регионом, который представлял в составе российской делегации во Вьетнаме органы исполнительной власти РФ и получил возможность наладить прямые контакты с приоритетным зарубежным партнером. Инвестиционный и промышленный потенциал Томской области был представлен на бизнес-форуме «Россия – Вьетнам: новые возможности и перспективные сферы сотрудничества». Большой интерес вьетнамской стороны вызвал проект разработки Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков.

Как сообщил Василий Потёмкин, в рамках рабочего визита удалось наметить и обсудить с заинтересованными сторонами основные перспективные направления сотрудничества с Вьетнамом: наука и образование, ИКТ, нефтегазовая сфера, пищевая промышленность, сельское хозяйство и природные ресурсы.

— Совместно с Обществом российско-вьетнамской дружбы будем прорабатывать организацию бизнес-миссий вьетнамских компаний в Томск и проведения у нас дней культуры Вьетнама. Получил предложение установить партнерские отношения с одной из провинций этой страны, — отметил Василий Потёмкин.

На полях межправкомиссии томский замгубернатора побеседовал с послом Вьетнама в России Данг Минь Кхоем и пригласил его посетить Томск для развития намеченных совместных планов.

Напомним, что Томская область пригласила инвесторов вложить деньги в предприятия регионального промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы». В кластере есть якорное предприятие — горно-обогатительный комбинат «Ильменит», на его базе можно создать серьезное количество новых предприятий.

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