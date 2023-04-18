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Олег Басалаев освобожден в зале суда

  • 18/04/2023, 15:25
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Олег Басалаев освобожден в зале суда
Ему запретили определенные действия.

В Центральном районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения председателю нескольких потребительских жилищно-строительных кооперативов (ПЖСК) в составе ГК «Дискус» Олегу Басалаеву. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 18.04.2023 в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Басалаева О.В., обвиняемого по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, отказано, в отношении Басалаева О.В. избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, — говорится в сообщении суда.

Олег Басалаев освобождён из-под стражи в зале суда.

Напомним, накануне по делу о хищении средств дольщиков долгостроев в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» директору группы компаний «Дискус» Алексею Джулаю запретили общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями.

Инвесторы создали петицию и подали ходатайство о том, чтобы Джулай остался на свободе: без него было бы сложнее достроить дома. Свои подписи оставили около 430 дольщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что владельца группы компаний «Дискус» Алексея Джулая хотят отправить в СИЗО.

Фото: pixabay.com — qimono

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело Олег Басалаев изменена мера пресечения дольщики ГК Дискус


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