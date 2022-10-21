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ВТБ: каждый четвертый вклад россияне размещают на год и более

  • 21/10/2022, 14:57
В третьем квартале более четверти депозитов, размещенных в ВТБ, были открыты сроком на год и более, их доля выросла на 20% по сравнению со вторым кварталом. Средний чек депозита по сравнению с предыдущим периодом незначительно увеличился и превысил 500 тысяч рублей.

По оценке ВТБ, российские вкладчики постепенно меняют свою стратегию сбережений. Если весной, на фоне резкого роста ключевой ставки, активным спросом пользовалисьновости сегодня короткие депозиты на 3-6 месяцев, то уже летом, по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок, начала расти доля вкладов со сроком 6 месяцев, а осенью – на 12 и более. В результате доля «длинных» вкладов в третьем квартале существенно превысила показатели второго квартала, когда на продукты сроком от года приходилось в среднем лишь 9% открываемых депозитов

Наибольшей популярностью сейчас пользуются депозиты на сроки 6 и 12 месяцев – это вклады «Новое время» и «Надежная основа» с максимальной доходностью 7,9% и 8,3% соответственно.

Клиенты ВТБ предпочитают диверсифицировать сбережения, используя комбинации банковских продуктов для хранения и накопления средств. Чаще всего вкладчики сочетают депозит и накопительный счет с начислением доходности на остаток средств, который предусматривает возможность пополнения или снятия денег в любое время. Так, накопительный счет «Сейф» позволяет получить доходность от 5,5% на минимальный остаток размещенных средств в месяц, а «Копилка» — от 4% на ежедневный остаток по счету.

Чаще всего сейчас клиенты откладывают средства на будущее: об этом заявили почти 30% пользователей «Копилки», которые при открытии счета в третьем квартале установили цель для накопления. Еще 17% поставили себе цель накопить на отдых. При этом 14% тех, кто открыл «Копилку», откладывают деньги на дом, а 13% — на автомобиль. Еще 10% выбрали в качестве цели накоплений образование и здоровье, 17% поставили перед собой иные финансовые задачи.

«Сегодня рублевый депозит остается одним из самых надежных и востребованных способов вложения средств. При этом в третьем квартале повысился интерес к «длинным» депозитам за счет их более высокой доходности и расширения горизонта планирования. Растет и средний размер вклада. Однако клиенты не отказываются от диверсификации портфелей и в зависимости от потребностей часть средств размещают на накопительные счета, которые позволяют более гибко распоряжаться деньгами. Это помогает создать финансовую подушку безопасности, сохранить и умножить средства», — комментирует Роман Глазов, и.о. начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Фото pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ вклады


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