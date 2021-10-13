Ретровыключатели: добавьте нотку креатива в интерьер

На современных рынках электротоваров можно найти огромное разнообразие данных устройств, выполненных в старинном стиле, которые будут выполнять не только рабочие функции, но станут одним из элементов декора.

Как выбрать винтажный выключатель

Оригинальные ретровыключатели подбираются под конкретное стилистическое направление.

Классическое

Выделяется следующими интересными стилями:

античный – в этом варианте оформления дома выключатели не выставляются напоказ, а прячутся;

готика, романский – винтажные приборы будут служить отличным украшением исторического интерьера;

викторианский, авангард, модерн, экспрессионизм – для них подбираются выключатели, соответствующие особенностям стиля, в котором оформляется интерьер дома.

Популярное направление

К нему относятся стили, появившиеся не так давно:

Бунгало – ретровыключатели прекрасно подойдут к этому варианту и помогут создать атмосферу приключений из кинофильма «Индиана Джонс»;

Гранж – винтажные приборы впишутся в стиль, если не будут иметь дорогой отделки и замысловатых узоров;

Поп-арт – яркие, оригинальные электровыключатели под старину станут прекрасным дополнением интерьера, выполненного в этом стиле;

Фьюжн предпочитают многие творческие люди, поэтому ретровыключатели здесь уместны;

Лофт – современное направление, в котором винтажные предметы смотрятся неповторимо.

Этническое направление

Выключатели в старинном оформлении подходят под все стили данного направления: кантри, прованс, английский, колониальный, русский, скандинавский.

Разновидности ретровыключателей

Эти винтажные устройства имеют разные типы механизмов и прекрасно подходят для воссоздания старинной атмосферы. Выключатели бывают:

поворотными – управляются путем поворота ручки-бантика;

нажимными – включаются при помощи кнопки или клавиши;

тумблерными – переключаются специальным рычажком управления.

Для изготовления ретровыключателей производители используют фарфор, керамику, пластик и металл.

Винтажные выключатели помогут воспроизвести обстановку прошлых лет и подчеркнут хороший вкус хозяев дома.