За один день организаторы обещают показать, что такое “Качественное, современное, но НЕ СКУЧНОЕ бизнес-образование” и пройтись по всем главным сферам бизнеса.
Маркетинг, продажи, управленческий учет, отношения партнеров и управление персоналом — вот чему будут посвящены выступления спикеров.
В программе гостей мероприятия ждет:
— Партнерские соглашения. Как и о чём нужно договариваться с партнером на берегу, чтобы избежать конфликтов и споров в будущем
— Нестандартные решения для увеличения прибыли компании
— Типичные ошибки собственника и директора в финансах компании
— Как мир бизнеса изменится в ближайшем будущем
Возглавляют список спикеров гости из Москвы:
Владислав Бермуда
Один из самых востребованных спикеров и экспертов по маркетингу в РФ.
Дмитрий Гриц
Вместе с ними на сцене выступят Марина Гусева — интегратор систем управления для международных компаний, Юлия Евсеева — профессиональный фасилитатор и Владимир Мартыненков — генеральный директор УК «Группа Мета».
Подробная программа мероприятия и регистрация на сайте.
Организаторы бизнес-форума: бизнес-издание «Деловой квартал» и Юридическое партнерство «Курсив»
Возраст: 18+
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