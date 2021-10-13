За один день организаторы обещают показать, что такое “Качественное, современное, но НЕ СКУЧНОЕ бизнес-образование” и пройтись по всем главным сферам бизнеса.

Маркетинг, продажи, управленческий учет, отношения партнеров и управление персоналом — вот чему будут посвящены выступления спикеров.

В программе гостей мероприятия ждет:

4 блока выступлений

— Партнерские соглашения. Как и о чём нужно договариваться с партнером на берегу, чтобы избежать конфликтов и споров в будущем

— Нестандартные решения для увеличения прибыли компании

— Типичные ошибки собственника и директора в финансах компании

— Как мир бизнеса изменится в ближайшем будущем

Форсайт-сессия «Мы люди будущего»

Время на неформальное общение и ответы на вопросы

Возглавляют список спикеров гости из Москвы:

Владислав Бермуда

Один из самых востребованных спикеров и экспертов по маркетингу в РФ.

Автор книг «25 креативных идей на миллион», «88 креативных идей на миллион», «20 креативных кейсов на миллион», «Денег нет. 150 лайфхаков по экономии», «Монетизатор I», «Монетизатор II»,

Его клиенты: Mail group, Suzuki, сеть ресторанов Maison-dellos, Kotex, ПАО Энергомашбанк, Cordiant, Grass, Промис др.

Почетный член европейской ассоциации преподавателей высшей школы HISTES

Дмитрий Гриц

Адвокат, медиатор, кандидат юридических наук, архитектор бизнес-партнерств

Спикер конференций TEDx, Be-in Open, GASTREET, Blockchain Russian Week.

Преподает право для предпринимателей в Московской школе управления «Сколково», в бизнес-школах Fashion Factory School, Novikov School, МедПраво, Мегапрорыв, университетах: Высшая школа экономики.

Ведет YouTube-канал «Адвокач» совместно с «Тинькофф-журналом».

Вместе с ними на сцене выступят Марина Гусева — интегратор систем управления для международных компаний, Юлия Евсеева — профессиональный фасилитатор и Владимир Мартыненков — генеральный директор УК «Группа Мета».

Подробная программа мероприятия и регистрация на сайте.

Организаторы бизнес-форума: бизнес-издание «Деловой квартал» и Юридическое партнерство «Курсив»

Возраст: 18+