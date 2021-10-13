Областным и городским депутатам представили новеньких во власти

Депутатам Заксобрания области и горсовета Новосибирска в рамках заседаний комитетов и комиссий официально представили новеньких во власти, а именно — недавно назначенных руководителей тех или иных властных структур.

Первое такое официальное представление состоялось в Заксобрании на комиссии по строительству ЖКХ и тарифам, председатель которой Александр Терепа познакомил депутатов с новым руководителем аппарата Заксобрания.

— С 5 октября 2021 года на должность руководителя аппарата Заксобрания Новосибирской области назначен Сергей Гарцуев, — объявил председатель комитета.

Напомним, что Сергей Гарцуев в начале октября оставил пост председателя Совета депутатов Новосибирского района официально — по собственному желанию. По информации редакции, в связи с обострившимся конфликтом между районным и областными «этажами» исполнительной власти. Источники Infopro54 уже тогда сообщали о его будущем переходе на работу в областной парламент, не конкретизируя должность.

Еще одно официальное знакомство состоялось на муниципальном уровне, где в рамках заседания комиссии по городскому хозяйству ее председатель Игорь Кудин представил депутатам недавно назначенного начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева, ранее возглавлявшего Банк «Акцент».

— Двери нашей комиссии всегда открыты для вас, — обратился Кудин к Васильеву. — Очень важный момент в нашей работе — это взаимодействие. Все важные решения заблаговременно обсуждаются с депутатами. Мы готовы делить с вами ответственность за принимаемые решения, но не готовы узнавать о каких-то стратегических решениях из средств массовой информации.

Городские депутаты поставили перед новым начальником «транспортного цеха» мэрии ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание помимо текущих — вроде подготовки к зимнему снегоуборочному периоду. В частности, председатель комиссии по контролю за работой исполнительной власти Андрей Гудовский напомнил о ряде «проблемных», с точки зрения аудиторов КСП, предприятиях:

— Наши ДЭУ — это просто черная дыра, где мы тратим на зарплаты и содержания 1,5-2 млрд. А как не возьмем акт КСП по ДЭУ, которые проходили через мою комиссию, — там постоянно неэффективное использование, вплоть до воровства.

Депутат Наталья Пинус посоветовала обратить внимание на такие проблемы, как нехватка спецтехники и износ уже имеющейся, вследствие чего происходит рост количества аварий из-за ненадлежащих дорожных условий.

Кроме того, на комиссии депутатам был представлен директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов, назначенный на должность накануне.