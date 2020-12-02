Режим «черного неба» — шутка природы

— «Черное небо» (неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это шутка природы, зависящая от климата и климатических условий, не позволяет выбросам рассеиваться и выявляет имеющиеся в городе проблемы. Аналогичный туман есть и за городом. Просто в нем не скапливаются продукты жизнедеятельности от частного сектора, транспорта, промышленности и ТЭЦ, которые за счет тумана накрывают город темным одеялом, — сообщил в рамках прямого эфира главный эколог ООО «Сибирская генерирующая компания» Константин Кушнир.

Он отметил, что у Росгидромета существуют расчетные модели, в соответствии с которыми прогнозируется, где будет наблюдаться режим «черного неба». Кушнир также подчеркнул, что такие условия станут повторяться все чаще. Напомним, сетью наблюдения Росгидромета сейчас охвачены около 20% крупных городов России.

— Из-за резкого понижения температуры на 10-15% в конце ноября возросла нагрузка на ТЭЦ. Но при этом мы не набрали и половины нагрузки, рассчитанной в режиме НМУ. Говорить, что мы как-то сильно повлияли на эту ситуацию, не представляется справедливым, — говорит Кушнир. — В частном секторе скопилось много загрязнений, и красноярский пост выдал превышение в 50 ПДК, в основном по безопорену. В других регионах в режиме «черного неба» превышение было в 2-3 ПДК, в основном по оксидам азота.

Эксперт напомнил, что в городах-миллионниках, не имеющих сильно развитой промышленности, транспорт конкурирует с энергетикой по валовым выбросам. К примеру, такая картина наблюдается в Новосибирске.

— Большая часть наших инвестиций в городе сейчас направлена на модернизацию системы теплоснабжения. Это дает косвенный экологический эффект: мы просчитываем эффективность теплоснабжения, что приводит к снижению выбросов, — говорит Кушнир. — Что касается газоочистного оборудования на станциях, то совместно с сообществом мы прорабатываем вопрос создания стимулирующих заделов в законодательстве, чтобы можно было в краткосрочной перспективе внедрять электрофильтры. Речь идет о тех станциях СГК, где сейчас их нет, для обеспечения очистки выбросов не менее 99%. Дело в том, что в ходе работы мы выявили определенные законодательные проблемы, которые не позволяют нам инвестировать средства в создание таких сложных систем газоочистки.

Он отметил, что пока финансирование инвестпрограммы СГК по экологическим мероприятиям в Новосибирске на 2021 год не утверждено. Возможно, цифры станут известны в конце декабря.

Также представитель СГК в очередной раз сообщил, что одной из причин возникновения проблем с выбросами в Новосибирске являются распределенные источники теплоснабжения и неэффективные котельные.

— Мы подавали свои предложения о том, какие меры можно предпринять для решения этого вопроса. Нас начинают слышать и понимать, что нужно поменять в нормативной базе, чтобы эти меры были реализованы, — говорит он. — От политических лозунгов, обвинения друг друга и поиска виноватого мы перешли к обсуждению путей решения проблемы. Виноваты все, поэтому обсуждение должно быть общим.

Напомним, Западно-Сибирский гидрометцентр объявил о введении в Новосибирске режима «черного неба» с 27 ноября до середины 30 ноября. Позже режим продлили еще на сутки. Судя по информации на сайте ЗапСибГидромета, 3 декабря в Новосибирске метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный. В Кемеровской области и Алтайском крае метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, сохраняются. Введение режима НМУ первой степени обязывает промышленные предприятия, работающие на территории города, обеспечить сокращение вредных выбросов в приземном слое атмосферы на 15-20%.

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