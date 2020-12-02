Сделку по продаже «Сибсельмаша» остановили

По иску второго участника торгов по продаже имущественного комплекса ОАО «НПО «Сибсельмаш» — АО «НПО «Курганприбор» — арбитражный суд Новосибирской области запретил конкурсному управляющему предприятия Сергею Галандину заключать договоры об отчуждении имущества «Сибсельмаша» по результатам закрытых торгов, прошедших в середине ноября. Суд также запретил Росреестру по Новосибирской области регистрировать прекращение и переход прав на имущественный комплекс «НПО «Сибсельмаш» победителю конкурса.

Напомним, 24 ноября стало известно, что победителем торгов стало московское ООО «Банкротфорум», которое действовало в интересах также московской компании ООО «Меркас». Лучшая цена, предложенная победителем торгов, составила 505 млн рублей. В ходе торгов был реализован имущественный комплекс единым лотом в составе 184 зданий и сооружений, а также земельных участков площадью 107,6 тысячи кв. м в собственности и 74,7 тысячи кв. м в аренде.

Тогда в комментарии Infopro54 замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка отмечал, что с покупателем еще не все понятно.

— Там еще не все закончилось. Мы будем разбираться в итогах торгов, — говорил он, отметив, что также пока непонятны и планы покупателя на площадку.

Судя по материалам суда, «НПО «Курганприбор» попросил арбитраж обязать организатора торгов (конкурсного управляющего Сергея Галандина) повторно рассмотреть заявки, допущенные к участию в торгах. Протоколом об определении участников торгов №3004-ЗТПП/1 от 18.11.2020 по результатам рассмотрения заявок подвести результаты торгов, определить победителем АО «НПО «Курганприбор» с ценовым предложением — 501,5 млн рублей.

— При проведении процедуры торгов были допущены нарушения закона о банкротстве, нарушены права и интересы АО «НПО «Курганприбор», организатор торгов — конкурсный управляющий — неправомерно допустил к участию в закрытых торгах по продаже имущества стратегического предприятия и признал их победителем ООО «Меркас», не соответствующее обязательным условиям участия в торгах, — говорится в исковом заявлении о принятии обеспечительных мер.

Определение Новосибирского арбитражного суда может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде (г. Томск) в течение 10 дней со дня его вынесения, говорится в материалах суда.

Научно-производственное объединение «Сибсельмаш» ранее являлось крупнейшим машиностроительным предприятием региона по производству товаров народного потребления, сельхозтехники, продукции оборонного значения. Процедура банкротства на НПО была введена в 2012 году. Планы по выходу предприятия из процедуры банкротства АО «РТ-Проектные технологии» — специализированная организация «Ростеха», управляющая НПО «Сибсельмаш» — обсуждала с остальными кредиторами с февраля 2018 года. Власти города и области настаивали на привлечении крупного инвестора и продаже площадки единым лотом. Интерес к активу проявляли местные бизнесмены, предлагавшие создать на предприятии промышленный парк.

Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысячи кв. м (44% зданий имеют хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция. Кредиторская задолженность составляет 1,2 млрд рублей. Основными кредиторами ранее назывались ФНС РФ — 32,29%, мэрия Новосибирска — 13,41%, ООО «Торговый дом «НПО Сибсельмаш» — 27,37% (контролируется АО «Ростех-Проектные технологии»), ООО «Приборы-Т» — 16,7%. Ранее сообщалось, что компания «Приборы-Т» может действовать в интересах «РАТМ Холдинга».

АО «НПО «Курганприбор» — российское предприятие, производящее продукцию военного назначения. Учредитель — ООО «Финансовые инновации».

Фото: pixabay.com, автор- Daniel_B_photos