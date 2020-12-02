В Сибири просроченная задолженность по зарплате составляет более 1,5 миллиарда рублей

По данным Росстата на 27 ноября, суммарный размер просроченной задолженности по заработной плате в 282 организациях регионов округа составляет более 1,5 миллиарда рублей перед 21,4 тысячи работников. С февраля текущего года этот показатель вырос на 25%, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Отмечается, что размер задолженности увеличился в 5 регионах – Республике Алтай, Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях. При этом, в регионах округа в текущем году не допущено появления задолженности перед работниками организаций бюджетной сферы.

— Около 70% от общей задолженности сформированы на более чем 120 предприятиях, которые находятся в состоянии банкротства, — говорится в сообщении.

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