Режим повышенной готовности введут из-за разрушения дома в Новосибирске

Из-за риска обрушения многоквартирного здания в Пашино на объекте решено ввести режим повышенной готовности. Об этом говорится в проекте постановления мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Дом расположен на улице Солидарности, 2. Как отмечается в документе, жильцов дома планируется переселить в маневренный фонд муниципалитета.

Судя по 2ГИС, речь идет о двухэтажном доме 1957 года постройки. Дом возведен из блоков с деревянными перекрытиями. Имеет статус аварийного. Рядом расположены еще три дома от 1944 до 1960 годов постройки, так же с аварийным статусом.

Департаменту ЖКХ во взаимодействии с управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, поручено усилить постоянный мониторинг технического состояния конструкций многоквартирного дома с фиксированием результатов в журнале наблюдений.

Стоит отметить, что территория, ограниченная улицами Солидарности, Магистральной, переулком Мошковским входит в список зон комплексного развития территории (КРТ). Мэрия планирует выставлять участок на торги для привлечения застройщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что для укрепления обрушающихся берегов 1-й Ельцовки придется сносить дома.