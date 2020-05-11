Режим самоизоляции в Новосибирской области продлевается

Режим специальных мер в связи с пандемией коронавируса будет продлен, но модифицирован за счет постепенного «оттаивания» отраслей. Об этом на специальном брифинге сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Хотя брифинг и прошел накануне «дня Икс» — 12 мая — дня, ранее анонсированного как дата окончания спецрежима, с первых же мгновений мероприятия стало понятно, что очарование долгожданного дня авансом переоценено — режим самоизоляции сохранится и за этим календарным рубежом. Но, как подчеркнул губернатор, он будет смягчен. С 12 мая новосибирцам будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. И то, и другое разрешается в сугубо неколлективном формате — не более чем для двух человек единовременно и с соблюдением масочного режима. Гулять гражданам, судя по всему, придется по дворам и улицам — открытие доступа в парки, скверы и другие рекреационные зоны не оглашалось. Впрочем, эмоционально стойким гражданам парковый моцион сможет заменить прогулка по кладбищу — кладбища, в отличие от скверов, к посещению теперь разрешены.

Учебный год в школах, колледжах и вузах будет завершаться в дистанционном режиме. К слову, дети не только не вернутся за парты, но и в лагеря отдыха вряд ли поедут. Такой расклад, как говорит губернатор, максимально ожидаемый. При самом оптимистичном развитии событий под детский отдых приспособят август, но и насчет него Андрей Травников посоветовал не обольщаться.

— Мы не знаем, сколько времени будет продолжаться сход с плато, — пояснил он логику решений. — Возможно, он займет все лето. Мы и на само-то плато пока еще не вышли.

Как сообщил Андрей Травников, по состоянию на 11 мая в Новосибирской области 1171 человек с диагностированным COVID-19. В это число включены как люди с клиническими проявлениями болезни, так и бессимптомные носители вируса, давшие положительные пробы. К этой группе губернатор призвал относиться всерьез:

— Я не считаю, что занятие больничной койки бессимптомным пациентом — это расточительство. Нахождение такого пациента в больнице или обсерваторе — более надежное противодействие вирусу, нежели домашняя самоизоляция. Домашний режим в этом случает ненадежен, а вирус в организме бессимптомного пациента — это все та же опасная сила. Вирус пока малоизучен и коварен — уже были случаи, когда людей, беспечно живших несколько дней без симптомов, настигала скоротечная и тяжелая пневмония. Поэтому все варианты надо принимать всерьез. С резервом койкомест у нас все в порядке: коечный фонд сейчас используется на 38%, 62% коек свободны. Ну, не дай бог, конечно, чтоб они все заполнились.

По словам губернатора, коэффициент заболеваемости в области составляет 41,8 человек (в пропорции к 100 тысячам), коэффициент распространения — 1,11, коэффициент тестирования — 90 человек на 100 тысяч. Всего протестированы 58 084 человека. 314 выздоровевших выписаны, 842 остаются в стационарах. Показатель смертности на 11 мая равен 1,28%. Все 15 умерших, как подчеркнул Андрей Травников, имели сопутствующие заболевания, ставшие собирательными факторами летальных исходов. Примечательно, что коэффициент летальности в Новосибирской области меньше, чем в соседних регионах. Коэффициент распространения тоже не столь высок. Можно сказать, даже парадоксально низок для столь огромного города со специфической транзитной экономикой.

В экономике, отметил губернатор, почти не было пробуксовки. На стоп-кран поставили только потребительский сектор, тогда как строительство, производящая индустрия, сфера крупных грузоперевозок работали практически без пауз. Это, как пояснил он, обусловлено тем, что фундаментальные отрасли региона удалось уберечь от проникновения вируса.

— На наших предприятиях почти не было больших очагов инфекции, — подчеркнул Травников. — Были минимальные очаги на несколько человек, а вот ситуации как в других городах — по 30-60 заболевших на одном предприятии — мы, к счастью, не допустили.

Потребительский сектор станут выводить из блокировки постепенно. С 12 июня полностью заработает сфера бытовых услуг, запуск непродовольственных магазинов не обозначен конкретной датой. Но, подчеркнул губернатор, решение по этому сектору будет приниматься буквально в ближайшие дни.

Заработают и рынки. Правда, речь пока идет о рынках в районах области — рынки областной столицы по-прежнему закрыты до оперативного распоряжения.

«Когда смягченный режим самоизоляции сменится просто обычной жизнью?» Ответ на этот вопрос пока не имеет никакой календарной конкретики.

— Решение об этом будет приниматься оперативно, по обстановке, — резюмировал Андрей Травников.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области