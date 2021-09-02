Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

В 2021 году в России вступил в действие закон об обязательной маркировке товаров. Он коренным образом изменил правила торговли и учета продукции. При этом список товаров, подлежащих маркировке, постепенно расширяется. Компания DPS Innovations , резидент Академпарка, разработала технологически новое решение: программно-аппаратный комплекс однопроходной печати для маркировки товаров, сообщила пресс-служба Технопарка.

— На сегодняшний день в 9 случаях из 10 товар маркируется на линии производства аппликационным методом. Как это происходит? Например, вы производите минеральную воду — бутылка за бутылкой она идет по конвейерной линии. Одновременно система должна сгенерировать маркировочный код для каждого изделия и синхронизировать его с печатным оборудованием, наносящим маркировку. В конце каждая бутылка проходит проверку на наличие ошибок машинным зрением, которое наделено датчиками и камерой. Оптимальная скорость линии производства — 350 м в минуту, а медленное оборудование снижает ее до 30 м. Разумеется, такая работа убыточна, особенно если продукт скоропортящийся — мороженое, например, или молоко. И дело не только в скорости, но и качестве наклеек — они стираются, отрываются, деформируются, что делает невозможным реализацию продукта в магазине, — пояснила Оксана Астапова, директор по развитию компании DPS Innovations. — Мы не ставим цели конкурировать с аппликационным оборудованием, потому что у него есть своя ниша, например, там, где не нужны большие скорости, влияние внешней среды и температурные перепады. Мы работаем в тех сегментах, где важна оперативность производства и высококачественный отпечаток с повышенным сопротивлением к механическим и температурным повреждениям.

Малые габариты решения, предлагаемые резидентом Академпарка, позволяют размещать одновременно несколько модулей на печатные линии конвейерного производства. Благодаря R&D-разработкам оборудование может быть адаптировано и интегрировано в любое производство, что сильно ускоряет процесс и снижает затраты. Универсальный интерфейс, разработанный компанией, дает возможность подключать к печатающим головкам различные платы без аппаратных и программных изменений устройства в целом. Использование модифицированных УФ-блоков производит качественную фиксацию изображения на высоких скоростях.

Сейчас компания выполняет наладочные работы производственных линий на четырех заводах России, выпускающих молочную продукцию, минеральную воду, пиво и мороженое. Ведутся переговоры с заводом в Казахстане. Внедрить программно-аппаратный комплекс компания планирует до конца 2021 года.

Компания DPS Innovations разрабатывает готовые решения для индустриальной печати уже более 20 лет. Находится в топ-5 мировых производителей печатного оборудования и электроники для индустриальных печатных систем в области декора, дисплеев, товаров класса «люкс» и кондитерских изделий. В 2019 году DPS Innovations получила от Фонда содействия инновациям грант по направлению «Коммерциализация» в размере 20 млн рублей для разработки новейшей системы непрерывной подачи чернил с компенсацией давления, которая поддерживает постоянное присутствие чернил в головках.