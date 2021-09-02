ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке

Банк планирует наращивать портфель кредитов в туристической отрасли региона. Сегодня с участием ВТБ в ДФО запущены и планируются к реализации проекты на сумму более 20 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве на площадке форума подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и статс-секретарь − заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. Банк и министерство планируют совместно вести разработку и реализацию программ, направленных на поддержку проектов среднего и малого бизнеса в сфере туризма.