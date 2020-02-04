Регионы должны разработать программы страхования жилья от ЧС

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разослал всем главам регионов РФ письма с напоминанием о необходимости создать рабочие группы для реализации положений законодательства о возмещении ущерба, причиненного жилым помещениям граждан. Созданные региональными властями рабочие группы должны будут разработать программы организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям, сообщили в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.

По словам президента ВСС Игоря Юргенса, такие программы необходимы регионам чтобы гарантировать гражданам полноценную компенсацию на случай гибели или повреждения жилья в результате чрезвычайной ситуации или наступления иных событий.

Отмечается, что масштабные стихийные бедствия, в результате которых наносится ущерб жилым помещениям граждан, происходят в Российской Федерации регулярно. Граждане регионов, разработавших программы страхования жилья, получат государственные гарантии полного возмещения стоимости жилья. При этом страхование жилья для граждан является добровольным.

Страховщики пояснили, чтобы региональная программа начала работать, губернатор и администрация региона должны: определить конкретные риски, которые будут страховаться по региональной программе, назначить исполнительный орган субъекта РФ, ответственный за реализацию программы и за организацию выплаты компенсации из бюджета, определить условия и правила отбора страховых компаний, которые будут участвовать в программе, определить порядок взаимодействия участников программы, определить правила «нарезки» (создание лотов) и распределения территорий региона между страховыми компаниями, а также определить процедуры заключения договоров, уплаты страховых взносов и распространения страховых полисов (например, через квитанцию ЖКХ);

Все эти решения должны быть закреплены соответствующим нормативным документом на уровне региона.

— Минимальный набор рисков — страхование исключительно от ЧС — и вовсе предположительно обойдется в среднем в 350-450 рублей в год, — отметил он.

Предполагается, что платежи за страхование будут включаться в платежки ЖКУ — гражданин сможет самостоятельно решить, оплачивать страховку или вычеркнуть ее из платежки. Такой подход и субсидирование страхования со стороны федерального бюджета позволит существенно снизить стоимость страхования: если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5-7 тысяч рублей в год, то страхование жилья по региональной программе (речь идет о страховании жилья от гибели или повреждения от ЧС, а также от иных рисков – пожара, взрыва, повреждения водой и т.п.) будет обходиться, ориентировочно, в 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год, сообщил Игорь Юргенс.

В настоящее время ВСС определил 16 «пилотных» регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская, Псковская и Саратовская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

— Однако ВСС обращает внимание региональных властей на то, что отсутствие региона в списке «пилотных» не означает, что там не надо разрабатывать программы, — подчеркнул Игорь Юргенс.

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Граждане, застраховавшие жилье и лишившиеся его в результате ЧС, получат либо новое жилье, либо компенсацию деньгами. В настоящее время региональные власти решают вопрос о разработке программ страхования жилья. Предполагается, что первые страховые программы будут запущены в 2020 году.

Фото редакция