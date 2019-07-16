Резиденты Медпромпарка планируют увеличить поставки эндопротезов в клиники страны

Новосибирцы представили московским компаниям технологичные производства керамических компонентов для эндопротезирования тазобедренного сустава и эндопротезов крупных суставов, сообщили в региональном минпромторге со ссылкой на Медтехнопарк. Во встрече приняли участие сотрудники департамента здравоохранения Москвы, управляющий директор «Роснано» Дмитрий Криницкий, руководители компаний «Эндосервис» и «НЭВЗ-Керамикс», Медицинского технопарка и более двадцати медицинских организаций столицы.

Отмечается, что практикующие специалисты, отметили сопоставимость результатов использования отечественных эндопротезов с импортными аналогами при уменьшенной стоимости российских имплантатов.

Сейчас в медучреждениях устанавливают более 4 тысяч новосибирских эндопротезов (10 % российского рынка) в год. Этот показатель на предприятиях можно увеличить до 10 тысяч медицинских изделий за тот же период.

― На сегодня главная задача – активное вхождение производства высокоэффективного медицинского продукта в программы импортозамещения, ― сообщают в Медтехнопарке.

В минпромторге подчеркнули, что в рамках конкурсных процедур поставки уже ведутся в две крупные московские клиники: ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Пирогова Минздрава России и Городской клиническая больница имени С. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы. Благодаря законодательным изменениям списки клиник, которые получат новосибирские эндопротезы, будут увеличены.

Ежегодно в России проводится 140 тысяч операций по эндопротезированию тазобедренных суставов, причем более 95 % ― импортные поставки зарубежных производителей. Изменения в востановление Правительства Российской Федерации № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в конце июня 2019 года дополнили перечень 14-ю видами медицинских изделий, в том числе эндопротезами суставов конечностей.

Компании «НЭВЗ-Керамикс» и «Эндосервис» работают в системе медицинского промышленного парка, созданного при участии министерства здравоохранения РФ и правительства Новосибирской области. Это ключевые предприятия медико-технологического кластера региона.

Фото: пресс-служба минпромторга Новосибирской области