Специалисты АО «РЭС» приняли участие в молодёжном форуме «Бирюса»

С 9 по 15 июля в Красноярском крае в живописном месте на берегу Красноярского водохранилища прошли мероприятия федеральной смены «Энергия» в рамках ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодёжи «Бирюса». На молодежный форум приехали молодые специалисты, ученые, студенты, магистранты и аспиранты из России и зарубежья, чьи научные и творческие интересы связаны с развитием энергетических проектов, в том числе в сфере альтернативной энергетики. Смена нацелена на формирование образовательной среды для работы над новыми подходами развития энергетики регионов Сибири и России в целом.

Трое молодых специалистов акционерного общества «Региональные электрические сети» достойно представили системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области в составе дружины «Молодые профессионалы».

В программе мероприятий были не только интересные встречи с профессионалами в области энергетики и руководством ведущих российских энергокомпаний, но и десятки лекций, консультаций, тестирований. По оценкам специалистов АО «РЭС», принявших участие в форуме, за 6 образовательных дней им удалось получить очень концентрированный объем знаний, что позволит им успешно развиваться как в профессиональном, так и в личностном плане.

На площадке форума прошли не только образовательные мероприятия, но и масса спортивных состязаний и творческих конкурсов. Сотрудники Общества побывали и непосредственными участниками мероприятий, и активными болельщиками. Сдача норм ГТО, соревнования по футболу, турнир по армлифтингу и многое другое – все по силам молодым энергетикам! При этом творческий потенциал работников АО «РЭС» оказался также на высоте – ребята очень активно участвовали в утренней зарядке, провели регистрацию брака прямо на поляне, радушно встретили гостей форума на пристани и, конечно, выступили на сцене с «визиткой» дружины. По итогам форума, в котором всего участвовало 22 дружины, дружина «Молодые профессионалы» заняла 3 место в общекомандном зачете. Приятно осознавать, что в эту победу внесли свою лепту участники команды из АО «РЭС».

Проведение таких масштабных молодёжных форумов, безусловно, способствует формированию команд профессионалов новой формации — смелых, инициативных и творческих молодых людей. В рамках таких мероприятий молодые профессионалы выдвигают самые дерзкие инновационные проекты, обмениваются опытом и идеями, тем самым, дают новые векторы развитию российской промышленности, бизнеса, образования и науки.

Фото предоставлено пресс-службой компании