Резиденты Технопарка Академгородка получат отсрочку арендной платы

Дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – арендаторов недвижимого имущества Технопарка в связи с распространением коронавирусной инфекции вводятся в регионе. Такое решение принято министерством науки и инновационной политики Новосибирской области совместно с наблюдательным советом АО «Академпарк», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, начиная с 1 мая 2020 года, компаниям, арендующим у АО «Академпарк» недвижимое имущество, по их обращению, может быть предоставлена отсрочка по арендным платежам 2020 года.

— В соответствии с решением наблюдательного совета резидентам Технопарка Новосибирского Академгородка – субъектам малого и среднего предпринимательства – может быть предоставлена отсрочка до 50% фиксированной части арендной платы, установленной договором. Эта отсрочка предоставляется дополнительно к существующей 15% скидке для компаний-резидентов Академпарка относительно базовой ставки цены аренды. Для арендаторов-субъектов малого и среднего предпринимательства, не являющихся резидентами, скидка составит до 30% фиксированной части арендной платы. Данные меры применяются при условии, что договоры аренды заключены до 18 марта 2020 года, — уточнили в региональном правительстве.

Кроме того, ведомство продолжит предоставление существующих мер финансовой и нефинансовой поддержки субъектам научной, научно-технической и инновационной деятельности. В рамках мероприятий по поддержке проектов, направленных на подготовку осуществления трансфера и коммерциализацию технологий, предполагается поддержать не менее 20 инновационных компаний, как продолжающих свою работу по результатам конкурса 2019 года, так и в рамках нового конкурса, который будет объявлен в ближайшее время. Суммарный объем поддержки составит более 60 миллионов рублей.

Также порядка 200 проектов смогут получить поддержку в рамках регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований, который проводится совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) на общую сумму около 130 млн рублей.

Фото: Юлия Данилова