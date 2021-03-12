РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей

РГС Банк, банк для автомобилистов в рамках группы «Открытие», объявил о запуске маркетплейса Bankauto.ru по покупке и продаже автомобилей. В дальнейшем на платформе будут объединены все товары и сервисные услуги автомобильной отрасли — как для частных лиц, так и для B2B-сегмента. По итогам 2021 года банк планирует привлечь 200 тыс. зарегистрированных пользователей, сообщили в пресс-службе РГС Банка.

Отмечается, что сегодня на маркетплейсе представлены услуги покупки – продажи автомобилей, а также сервисы кредитования, страхования и трейд-ин. Среди преимуществ маркетплейса для частного клиента — бесшовный клиентский путь и проверенные банком партнеры. В свою очередь дилер получит дополнительный инструмент онлайн-продаж для привлечения клиентов по всей России и бесплатное размещение и позиционирование на маркетплейсе.

В текущем году РГС Банк планирует начать сотрудничество с крупнейшими дилерскими сетями в городах-миллионниках.

— Выход в города миллионники будет осуществлен во второй половине года. Условия сотрудничества с региональными дилерами будут теми же, что и с федеральными. Размещение и позиционирование на маркетплейсе бесплатно, — уточнили Infopro54 в пресс-службе РГС Банка.

В каталоге маркетплейса уже представлены 3,9 тысяч автомобилей 24 брендов по новым машинам и 52 брендов — по авто с пробегом. В рамках проекта планируется сотрудничать со всеми брендами, присутствующими сегодня на российском рынке.