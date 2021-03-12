В мэрии создают рабочую группу для разработки программы по малым рекам Новосибирска

Перспективы развития малых рек Новосибирска периодически обсуждаются на уровне города и области, поднимаются общественниками как одна из актуальных тем развития мегаполиса, но единая программа до сих пор так и не сформирована.

— Эта тема сейчас актуальна для города. Мы понимаем, что можем своими силами сделать красивые берега, но водные ресурсы — это компетенция области. При этом нам необходимо принять меры для того, чтобы остановить застройку берегов. Именно поэтому сейчас мы будем формировать большую рабочую группу, чтобы создать целую программу по развитию малых рек города Новосибирска, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС заммэра Новосибирска Анна Терешкова.

Она напомнила, что в Новосибирске протекают 8 малых рек. В задачи рабочей группы войдет анализ возможностей их использования в городской среде.

— Если мы эти территории облагородим, то это будет совершенно другой уровень комфорта. Сейчас вдоль малых рек Новосибирска проживают около 100 тысяч человек. Если мы приведем в порядок эти территории, то повысим уровень комфорта жизни для большого количества горожан, — говорит Терешкова. — К сожалению, на данный момент все наши малые реки представляют перед собой запущенные территории, которые воспринимаются людьми как свалки.

Напомним, недавно мэрия Новосибирска утвердила дизайн-проект реконструкции реки Каменки в Дзержинском районе. В ландшафтном парке принципы планировки территории и выбора дорожных покрытий и материалов для создания объектов будут максимально приближены к природным. Основная идея парка — дать возможность городскому жителю почувствовать себя «в дикой природе», но без чувства опасности. Также на территории будет размещено миникафе, экстрим-парк, универсальная спортивная площадка и «спортивный» газон, на котором можно будет отдохнуть.

В ноябре 2020 года зонирование нескольких земельных участков в пойме реки Ельцовка-1 изменено в пользу рекреации. Следующим шагом, как отмечала ранее Анна Терешкова, станет утверждение границ парковой зоны.

Между тем в СМИ города периодически проходит информация о планах застройщиков возвести объекты по берегам малых рек или о том, чтобы забрать водоем в коллектор и разместить новостройку прямо над руслом.