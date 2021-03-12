Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявлен в Новосибирске

Федеральное учреждение «Сибуправтодор» (сибирский филиал Росавтодора) объявило конкурс на строительство первого этапа Восточного обхода. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, работы на участке Новосибирск — Линёво должны начаться 1 июня этого года и продлиться до 30 октября 2024 года. Общая протяженность участка — 10,7 километра. Предполагается четырехполосная дорога с расчетной скоростью движения 120 км/час.

Максимальная цена контракта составила 3,76 млрд рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. В 2021 году будет выделено 70,4 млн рублей, в 2022 году — 1,3 млрд рублей, в 2023 году — 1,5 млрд рублей, в 2024 году — 717 млн рублей.

Заявки принимаются до 2 апреля.

Напомним, в ноябре губернатор Новосибирской области Андрей Травников при встрече с руководителем «Росавтодора» Андреем Костюком во время его визита в Новосибирск обсуждали вопрос включения Восточного обхода в федеральную программу развития опорной сети автодорог до 2035 года. Губернатор также не исключал, что на объект могут зайти инорегиональные игроки.

Восточный обход должен соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск. Генподрядчиком строительства являлась компания «Сибмост». В августе 2020 года Росавтодор контракт по Восточному обходу стоимостью 10,5 млрд рублей был расторгнут.

Работы на первом этапе Восточного обхода (км 14-34) стартовали в октябре 2013 года. Это участок протяженностью 20 км — от пересечения с трассой регионального значения «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» до пересечения с автомобильной дорогой «Академгородок–Кольцово». В составе первого этапа — 3 транспортных развязки и 7 мостовых сооружений длиной 1189 погонных метров. Длина эстакадной части в районе пересечения с рекой Иня, автомобильной дорогой и железнодорожными путями — 677 погонных метров. Сумма контракта первого этапа составляла 10,2 млрд рублей. С 2013 по 2017 годы на объекте были выполнены работы на 3,1 млрд рублей.

Второй этап (км 0-14) — участок дороги от пересечения с Северным обходом до выхода на трассу «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» протяженностью чуть более 15 км, в составе которого — 9 искусственных сооружений общей протяженностью 1 237 погонных метров. Это, в частности, путепроводы на транспортной развязке на примыкании к Северному обходу, через автомобильную дорогу и Транссибирскую магистраль, а также мосты через реки Каменка, Мостовка и Мокруша.

Третий этап протяженностью 15,9 км (км 34 — 49) включает 2 транспортных развязки и 11 мостовых сооружений общей протяженностью 2 114,7 погонных. Проектные решения по четвертому этапу находятся в стадии разработки.