Рите Русаковой с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Рита – одна из тройняшек. Малышки родились раньше срока, их общий вес составлял всего два килограмма. Зрение и слух у девочек не пострадали, но Рите и ее сестренке Варе в год поставили неутешительный диагноз ДЦП.

— С тех пор мы активно занимаемся их реабилитацией, включая массаж, ЛФК, различные физиотерапевтические процедуры, плавание, иппотерапию. Рита уже ходит самостоятельно, но пока плохо: не наступает на пятки, стопы подворачивает внутрь. В марте она перенесла операцию на ахилловом сухожилии, и теперь, чтобы результаты закрепить, нужен интенсивный курс реабилитации, — рассказывает мама Риты Наталья Русакова.

Девочка нуждается в реабилитационном лечении.

— Его основные цели – укрепление мышц ног, восстановление навыков правильной постановки стоп, стимуляция работы вестибулярного аппарата, коррекция осанки, улучшение походки, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 464 рубля. Семья Риты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Работает у нас только папа, средств постоянно не хватает. Помогите Рите сделать очередной шаг вперед, пожалуйста! — просит Наталья.

Помочь Рите можно по ссылке.