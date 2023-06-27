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Экс-руководитель Новоколеджа Сергей Чернышов* уехал из России

  • 27/06/2023, 16:11
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Экс-руководитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов* уехал из России
Экс-директор и экс-учредитель организации в мае был признан иностранным агентом.

Экс-учредитель и экс-руководитель «Новоколледжа» и «Новошколы» Сергей Чернышов* (*Минюст РФ признал Чернышова иноагентом в мае 2023 года) в своем аккаунте в Facebook** (**Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) сообщил о том, что уехал из России и будет наблюдать за ситуацией из столицы соседнего государства. Судя по фото, он находится в Астане, Казахстан.

В этот же день Чернышов* написал в соцсети пост о разногласиях, которые у него возникли с Минобразования Новосибирской области.

— Все предыдущие четыре года я говорил: да, у нас разные идеологические установки с Министерством образования Новосибирской области, но это никак не влияет на нашу работу. Беру свои слова обратно: оказалось, что достаточно одному вице-губернатору и двум региональным депутатам попросить кого следует, то и министр, и его специалисты, не моргнув глазом, могут нарушить четыре федеральных нормативных акта, — пишет Сергей Чернышов*.

По его словам, в конце прошлой недели региональное министерство выпустило приказ, который прямо нарушает одно постановление правительства, два приказа Рособрнадзора и один приказ Министерства просвещения РФ. О чем конкретно идет речь, он не уточняет. В соцсети предположили, что речь может идти об отзыве лицензии «Новоколледжа».

Как пояснили в ответ на запрос редакции Infopro54 в Министерстве образования, заявление о прекращении действия лицензии от образовательной организации не поступало, меры по аннулированию лицензии само ведомство также не предпринимало. По состоянию на 27 июня АНО ПО «Новоколледж» имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования по 5 специальностям:

  • информационные системы и программирование (специалист по информационным системам);
  • коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам);
  • право и судебное администрирование (специалист по судебному администрированию);
  • реклама (специалист по рекламе);
  • изобразительное искусство и черчение (учитель изобразительного искусства и черчения);

По виду образования — дополнительное образование, подвидам образования — дополнительное образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование.

— Дополнительно сообщаем, что АНО ПО «Новоколледж» не имеет государственной аккредитации реализуемых в соответствии с лицензией образовательных программ среднего профессионального образования и, следовательно, не имеет права выдачи документов государственного образца (дипломов о среднем профессиональном образовании), — говорится в ответе за подписью министр образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

На момент публикации материала комментарий по ситуации у Сергея Чернышова* и в «Новоколледже» редакции получить не удалось: телефоны были недоступны.

В группе образовательной организации «ВКонтакте» ранее отмечалось, что здесь учатся почти 1,5 тысячи студентов, работают около 100 сотрудников.

Ранее редакция сообщала о том, что Сергей Чернышов* ушел с административных должностей в «Новоколледже» и «Новошколе», но при этом продолжал работу по созданию в Новосибирске частного вуза.

Фото со страницы Сергея Чернышова* (признан иноагентом) в соцсети

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Рубрики : Общество Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Сергей Чернышов Новоколледже лишение лицензии иноагенты в Новосибирске


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