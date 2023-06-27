В Telegram появится функция Stories

Согласно большому анонсу, опубликованному на личном канале Павла Дурова, «Истории» — серии коротких видео в скором времени смогут размещать пользователи мессенджера Telegram. При этом отмечается, что они смогут не только записывать и делиться своими сторис, им также будут доступны просмотры и оценка чужих.

По словам Дурова, каждый сможет определить для себя уровень конфиденциальности: кто может видеть каждую из его сторис. Вместе с тем, к ним можно будет делать подписи, ставить ссылки или отмечать других людей, а также появится возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами.

Сторис будут демонстрироваться от шести до 48 часов, выбор сделает сам автор.

Запуск новой функции запланирован на начало июля.

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