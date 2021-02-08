РКО Банка Акцепт стало еще удобнее!

Теперь вы можете приобрести дополнительный пакет платежей по сниженной цене при подключении одного из пакетов РКО:

«Базовый»

«Эффективный»

«Успешный»

«Активный»

«Всё включено»

Новая услуга снимает лишние ограничения и делает управление расчетными операциями более гибким и комфортным.

Условия:

вы можете подключить дополнительный пакет платежных поручений в день оплаты пакета или в любой другой день после оплаты пакета по заявлению;

подключить дополнительный пакет платежных поручений можно только один раз в календарный месяц;

дополнительные платежи могут подключаться только к пакетам с помесячной оплатой;

если вы подключаете дополнительный пакет платежей, все неиспользованные ранее платежи сохраняются, т.е. сначала используются платежи, входящие в пакет, потом дополнительные;

если вы использовали все платежи, входившие в пакет, а также дополнительные, то стоимость последующих будет соответствовать тарифу за платеж сверх пакета;

если вы не успели воспользоваться подключенными платежами или использовали их частично, то в конце месяца они «сгорают».

Сделайте работу бизнеса эффективнее с рассчетно-кассовым обслуживанием Банка Акцепт!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept .ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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