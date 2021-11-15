Робот новосибирского стартапа провел успешную диагностику трубопровода

Стартап Tubot, входящий в группу компаний «ТехноСпарк» при участии «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО», «Транснефть-Диаскан» провели совместные испытания тягового модуля для внутритрубного диагностического робота и подтвердили его основные характеристики и возможности. Тяговый модуль обеспечивает передвижения диагностического модуля робота, разработан и произведен Tubot в соответствии с требованиями «Транснефть-Диаскан», сообщила пресс-служба «РОСНАНО».
Испытания прошли в Луховицах Московской области на специальном полигоне в трубопроводе диаметром 530 мм с изгибами малого радиуса и отводами. Во время тестирования робот беспрепятственно проходил отводы с фактической скоростью передвижения в трубе 73 м/ч при заявленных 70 м/ч, также подтвердились возможности аварийного извлечения из трубы, записи и хранения видеоизображений с цветной видеокамеры, эффективного освещения внутренней поверхности трубы.
— Этими испытаниями подведен промежуточный итог исследований и разработок, которые компания начала два года назад. Протокол тестирования подтверждает, что фактические параметры спроектированного и произведенного робота соответствуют заявленным, — подчеркивается в сообщении.
Напомним, внутритрубный робот для обследования нефтепроводов TUBOT — стартап «СИГМА.Новосибирск». Разработка была представлена на Московском международном Форуме инновационного развития «Открытые инновации» в октябре 2018 года.
Фото с сайта Фонда инфраструктурных и образовательных программ
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