Робот новосибирского стартапа провел успешную диагностику трубопровода

Стартап Tubot, входящий в группу компаний «ТехноСпарк» при участии «СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО», «Транснефть-Диаскан» провели совместные испытания тягового модуля для внутритрубного диагностического робота и подтвердили его основные характеристики и возможности. Тяговый модуль обеспечивает передвижения диагностического модуля робота, разработан и произведен Tubot в соответствии с требованиями «Транснефть-Диаскан», сообщила пресс-служба «РОСНАНО».

Испытания прошли в Луховицах Московской области на специальном полигоне в трубопроводе диаметром 530 мм с изгибами малого радиуса и отводами. Во время тестирования робот беспрепятственно проходил отводы с фактической скоростью передвижения в трубе 73 м/ч при заявленных 70 м/ч, также подтвердились возможности аварийного извлечения из трубы, записи и хранения видеоизображений с цветной видеокамеры, эффективного освещения внутренней поверхности трубы.

— Этими испытаниями подведен промежуточный итог исследований и разработок, которые компания начала два года назад. Протокол тестирования подтверждает, что фактические параметры спроектированного и произведенного робота соответствуют заявленным, — подчеркивается в сообщении.

Компания Tubot — эксклюзивный представитель робототехнической компании Inspector Systems в России и Китае. В настоящее время Tubot занимается разработкой роботов для диагностики сложных участков технологических труб в разных отраслях, включая нефтегазовую, атомную и химическую, и предоставляет услуги по очистке труб, проводит телеметрию и видеосъемку в реальном времени. Компания «Транснефть-Диаскан» — крупнейший российский поставщик услуг по технической диагностике нефтепроводов.

Напомним, внутритрубный робот для обследования нефтепроводов TUBOT — стартап «СИГМА.Новосибирск». Разработка была представлена на Московском международном Форуме инновационного развития «Открытые инновации» в октябре 2018 года.