В Новосибирске «высветился» очередной коммерческий подкуп

Завершено расследование и переданы в суд Дзержинского района материалы дела о коммерческом подкупе, связанном с установкой осветительных приборов. Об этом сообщают Следственное управление СК РФ и прокуратура Новосибирской области.

— В июне 2021 года фигурант предложил одному из лиц, выполняющих управленческие функции на крупном предприятии, 300 тысяч рублей за согласование актов работ по установке осветительных приборов, — передают ведомства версию следствия. — В акты фигурант по делу предложил внести ложные сведения об установке более дорогостоящего оборудования. В августе 2021 года действия обвиняемого были пресечены при передаче части обговоренной суммы в 100 тысяч рублей работнику организации, который заранее сообщил о готовящемся противоправном деянии в правоохранительные органы.

По информации правоохранителей, подозреваемый в настоящее время полностью признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

Ранее уголовное дело о коммерческом подкупе, причем в особо крупном размере, было возбуждено в сентябре. По версии следствия, подозреваемый предложил представителю транспортно-логистической компании передавать ему в качестве коммерческого подкупа денежные средства за увеличенное количество поставок товаров в объеме 3% от оборота. После чего в указанный период времени фигуранту по делу были переданы денежные средства в сумме свыше 1,5 млн рублей, расследование дела в настоящее время продолжается.

По «подкупной» статье сейчас также расследуется и уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя новосибирского дивизиона компании «Мираторг» Алексея Курдюкова. Как считают в следственных органах, он, используя свое служебное положение, вымогал денежные средства с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. Руководителям указанных предприятий Курдюков предлагал передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве незаконного денежного вознаграждения. Об этом стало известно по результатам проверки, которую провели служба безопасности ООО «ТК Мираторг» совместно с Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по Новосибирску.